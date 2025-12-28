Estos son los países que registran más visitas a sitios web pornográficos

El consumo de contenidos para adultos en internet sigue siendo una de las actividades digitales más frecuentes en el mundo.

Un reciente ranking internacional revela los países que concentran la mayor cantidad de visitas mensuales a sitios web pornográficos, lo que ofrece una idea del comportamiento online en distintas regiones del planeta.

Estados Unidos encabeza la lista de países con mayor número de visitas mensuales, con 3.17 mil millones de accesos, según una publicación del ‘Mundo de las estadísticas’, una página de la red social X dedicada a subir datos a escala mundial.

Esta página citó como fuente a Semrush, otra plataforma especializada en visibilidad online y marketing de contenidos.

En el segundo y tercer lugar aparecen Indonesia, con 765.40 millones de visitas mensuales, y Brasil, con 502.81 millones.

Les siguen Francia, con 469.13 millones, y Filipinas, con 453.35 millones, consolidando a estos países entre los cinco primeros del ranking.

La lista continúa con Japón, que registra 396.23 millones de visitas, Canadá con 329.91 millones y México con 322.36 millones.

Más abajo se ubican India, con 284.81 millones, y España, con 284.60 millones, cifras muy similares entre sí.

En el siguiente grupo figuran el Reino Unido, con 268.55 millones, Polonia con 256.27 millones, y Australia, que alcanza 224.77 millones de visitas mensuales. También se incluye Alemania, con 221.98 millones.

Otros países con altos niveles de tráfico son Singapur, con 199.33 millones, Italia con 182.99 millones y Colombia, que suma 172.39 millones de visitas. A estos se agregan Ucrania, con 167.72 millones, y Países Bajos, con 163.03 millones.

En la parte final del ranking aparecen Argentina, con 143.60 millones, Malasia con 138.48 millones y Egipto, que registra 134.68 millones de visitas mensuales. También figuran Vietnam, con 123.63 millones, y Rusia, con 110.36 millones.

Chile cierra la lista, con 108.41 millones de visitas mensuales a este tipo de sitios web.