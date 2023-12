Una cantante de 75 años le arrebata el número uno a Mariah Carey en Navidad

Desde el 2019, Mariah Carey ha encabezado la lista del ‘Billboard Hot’ con su tema “All I Want for Christmas Is You", sin embargo eso ha cambiado este año al ser destronada por Brenda Lee con el villancico, "Rockin' Around the Christmas Tree".

Este año, Mariah Carey tiene el puesto número 2 en la famosa lista tras cuatro años consecutivos ocupar el primer lugar, pero la artista en vez de sentirse mal ha felicitado a su colega.

La llamada reina de la Navidad le envió un ramo de flores a la cantante, de 78 años, con un mensaje de felicitación por conseguir el número uno con su canción.

“Querida Sra. Brenda, felicitaciones por tu histórico número uno. Que tengas una feliz navidad. Con amor, Mariah”, se puede leer en la carta escrita a mano que Marey le envió a Brenda Lee y que esta última publicó en sus redes sociales.

A este gesto de humildad, la cantante de rockabilly le respodnió: “¡Gracias por tu dulce nota @MariahCarey! ¡Te deseo a ti también una feliz Navidad!", publicó desde sus Historias.

Brenda LeeInstagram

Con tan solo 13 años Brenda Lee grabó “Rockin’ around the Christmas Tree”, que este año se estrenó el videoclip para conmemorar los 65 años del tema y batió varios récords y se convirtió en la canción más antigua en llegar a la cima del ‘Billboard Hot 100’.

Según medios internacionales, ‘Rockin’ Around the Christmas Tree’ es el tercer éxito de Lee, después de ‘I’m Sorry’ y ‘I Want To Be Wanted’, que encabezaron las listas en 1960. Además, es conocida por la canción principal de su álbum de 1966 Coming On Strong.