¡Es tiempo! Mariah Carey “descongela” la Navidad

La temporada navideña ha iniciado y Mariah Carey lo sabe. La artista ha “desconeglado” oficialmente la epoca más bonita del año.

Como cada 1 de noviembre, la artista ha inaugurado la temporada festiva y esta vez lo hizo de una peculiar manera.

La “reina de la Navidad”, como se le ha apodado a la cantante, publicó un video con una caja fuerte que se abre para revelarla a ella dentro de un bloque de hielo, congelada y vestida con un mono rojo de Mamá Noel al grito de “It’s time! (es tiempo)” y empieza a entonar su “All I Want For Christmas Is You”.

Mariah Carey, de 54 años, ha demostrado que no pasa de moda con 27 millones de oyentes en Spotify. Según el diario La Vanguardia, se calcula que Carey gana unos 2.6 millones de dólares de media con 2All I Want For Christmas Is You”, publicada en 1994, cada temporada navideña. La mayor parte llega en el mes de diciembre.