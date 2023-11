Mariah Craey nuevamente demandada por plagio por “All I Want For Christmas Is You”

Como cada año Mariah Carey le dio la bienvenida a la Navidad, pero recibió una sorpresa no muy agradable y es que la artista nuevamente ha sido demandada por plagio.

El compositor y músico Andy Stone demandó a la cantante por su célebre tema “All I Want For Christmas Is You” y le pide 20 millones de dólares.

Stone ha interpuesto ante un tribunal de California Carey, su coautor Walter Afanasieff, y Sony Music Entertainment. Alega “infracción de derechos de autor y enriquecimiento injusto” por la canción “All I Want for Christmas Is You”, que afirma haber coescrito en Nashville y lanzado en 1989.

De acuerdo a People, es la segunda denuncia consecutiva del compositor, miembro del grupo Vince Vance & the Valiants, contra Carey por el mismo motivo y por el mismo tema en un corto periodo de tiempo.

Stone y el coguionista Troy Powers (quien también es demandante en el caso actual) presentaron una demanda similar en junio de 2022 pasado, pero fue desestimada apenas cinco meses después.

En los nuevos documentos judiciales obtenidos porla revista People, los abogados de Stone afirman que su "All I Want for Christmas Is You" se escuchó en la radio en 1993 y se convirtió en un éxito en la lista Hot Country Singles & Tracks de Billboard al año siguiente, aproximadamente el mismo momento en que se lanzó el ahora clásico himno festivo de Mariah Carey.

La presentación afirma que la artista, de 54 años, copió la "estructura compositiva" de la canción de Stone de 1989, aunque los documentos también reconocen que la frase "todo lo que quiero para Navidad eres tú" no fue originada por Stone.

Los abogados de los demandantes afirman que MAriah y sus colaboradores "sin duda tuvieron acceso" a "All I Want for Christmas Is You" de Stone en el momento de escribir su canción homónima "dado su amplio éxito comercial y cultural".