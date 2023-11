Magali Febles responde a Miss Colombia

Tras Camila Avella, Miss Colombia contar que las familias de las representantes de República Dominicana y El Salvador se pelearon tras bastidores en el Miss Universo 2023, por un vestido la directora de la franquicia dominicana, Magali Febles, respondió.

La modelo venezolana dijo que las familias de Mariana Downing e Isabella García discutieron por un vestido.

“Por ahí en redes sociales se dice que hubo una discusión el día de la coronación, ¿Cómo fue esto?”, le peguntó el periodista Carlos Claro a los que la beldad colombiana respondió: “Yo entre tantas cosas que pasan en el ´backstage' sí vi que entre familias, tú sabes que El Salvador y República Dominicana estaban muy juntas y pues son cosas que pasan y creo que fue por un vestido”, dijo la beldad colombiana a las cámaras del programa “Entretenimiento RCN” (Colombia).

A esto Febles respondió diciendo que pedirá una investigación para saber de dónde sale “ese disparate”.

“Pedí una investigación para saber de dónde sale este disparate porque yo quiero que ustedes sepan que primero, hay tanta gente de seguridad, la supervisora está al lado de las muchachas todo el tiempo por si una candidata tiene una mala conducta o discute…”, dijo Febles durante un video en vivo.

"Para que vamos a estar dándole atención a gente chismosa sin oficio, que obviamente sin oficio, una candidata mía llega tan lejos y yo no le permito que ande chismeando, porque ahora la gente la va ver a ella porque dijo un chisme, no porque llegó tan lejos, no porque es la primera madre que llega, que se clasifica", manifestó Febles.

Magali Febles fue muy criticada por trabajar con los dos países este año: El Salvador y República Dominicana.

Anteriormente, Febles aclaró que no es la única directora que trabaja con varios países, esto a raíz de los comentarios que han surgido tras ella ser la encargada de preparar a ambas representantes.

“Este año tenía ofertas de varios países para yo entrenar candidatas allá y yo no las acepté y perdí de ganar muchísimo dinero por dedicarme a mi candidata”, manifestó Magali.

Incluso la comunicadora Karen Yapoort dijo que “no pega una”.

“¿Por qué fue no entramos en el top 20? No entendí. Creo que hay muchas personas criticando el trabajo de Mgalis, no sé qué fue lo que pasó que supuestamente Magali vendió...que El Salvador... No puedo opinar porque realmente no tengo los detalles”, dijo la presentadora