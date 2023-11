Miss Colombia revela familias de Miss RD y Miss El Salvador discutieron en Miss Universo

Camila Avella, Miss Colombia 2023, reveló que las familias de Mariana Downing, Miss República Dominicana e Isabella García, Miss El Salvador, se pelearon por un vestido el día de Miss Universo.

La modelo, quien fue una de la novedad del certamen este año por concursar siendo madre, habló a las cámaras de “Entretenimiento RCN” (Colombia).

“Por ahí en redes sociales se dice que hubo una discusión el día de la coronación, ¿cómo fue esto?”, le peguntó el periodista Carlos Claro, a lo que la beldad colombiana respondió: “Yo entre tantas cosas que pasan en el ´backstage' sí vi que entre familias, tú sabes que El Salvador y República Dominicana estaban muy juntas y pues son cosas que pasan y creo que fue por un vestido”.

Mariana Downing ha sido tema de conversación desde su participación en la preliminar, que no le fue muy bien, y luego el día de la coronación que no clasificó ni al top 20.

Igualmente, la directora de la franquicia de Miss República Dominicana Universo, Magali Febles fue muy criticada por trabajar con los dos países este año: El Salvador y República Dominicana.

Anteriormente, Febles aclaró que no es la única directora que trabaja con varios países, esto a raíz de los comentarios que han surgido tras ella ser la encargada de preparar a la representante de El Salvador, Isabella García.

“Este año tenía ofertas de varios países para yo entrenar candidatas allá y yo no las acepté y perdí de ganar muchísimo dinero por dedicarme a mi candidata”, manifestó Magali.

Incluso la comunicadora Karen Yapoort dijo que “no pega una”.

“¿Por qué fue no entramos en el top 20? No entendí. Creo que hay muchas personas criticando el trabajo de Magali, no sé qué fue lo que pasó que supuestamente Magali vendió... que El Salvador... No puedo opinar porque realmente no tengo los detalles”, dijo la presentadora