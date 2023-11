"Quiero tener el milagro de ser madre por primera vez”, los votos de La Materialista a Eury Matos

“Junto a ti quiero tener el milagro de poder ser madre por primera vez”, fue el deseo de La Materialista al recitar sus votos matrimoniales a su ahora esposo, Eury Matos.

Entre lágrimas, la cantante urbana y el productor musical dijeron sus votos frente a 200 invitados en la boda por el civil, realizada el pasado sábado en el hotel El Embajador.

“Le pedí a Dios y declaré con nombre y apellido nuestro amor. Fue tan grande la conexión que sin saber bien quién era en tus brazos yo me sentí segura y así quiero sentirme todos los días de mi vida”, fueron parte de las emotivas palabras de La Materialista a Eury Matos.

Por su parte, el manager de El Alfa le dijo: “Desde hoy y desde siempre voy a estar amándote y respetándote, cuidando nuestra familia, nuestro amor y nuestro regalo hasta que Dios permita que esté en nuestra tierra”.

El momento fue compartido por el programa “Hoy Día” de Telemundo, cadena que tuvo la exclusiva del enlace junto a People en Español.

La pareja se dio el “sí acepto” tras dos años de noviazgo y en mismo lugar al que asistieron como invitados a la boda de El Alfa en el 2021.

La artista, quien dio la exclusiva a la revista People en Español, usó cinco vestidos de novia y explicó que fue su esposo que los mandó a hacer.

“Me casé con un chico que me mandó hacer un vestido por cada día de semana porque me dijo contigo me gusta exagerar”.

Entre los invitados a la boda estaban entre los que estaban su compañero del reality “La casa de los famosos 3”, el colombiano José Rodríguez, Raúl García y sus respectivas parejas.

Por otro lado la también excompañera del reality, la influencer mexicana, Dania Méndez y quien iba a ser dama de honor, no pudo acudir al enlace por un requisito de República Dominicana de que el pasaporte debe tener seis meses de vigencia.

Según una publicación de People en Español, la excompañera en el reality televisivo mexicano "La casa de los famosos 3", ella hizo todo lo posible para viajar y que, incluso, fue ayudada por la misma Materialista y su esposo Eury Matos, sin lograr resultados positivos.

"A toda esa gente que me pregunta por qué no estoy allá, por qué no estoy en la boda, por qué no fui… Lamentablemente fui al aeropuerto, mi pasaporte está a punto de vencer en febrero y bueno ya tengo mi cita el 21 justo de noviembre para mi pasaporte para renovarlo y República Dominicana no deja entrar con mínimo de 6 meses al país", explicó Méndez.

Luego agregó: "Hicimos de todo, Yameyry 'La Materialista' me ayudó, Eury también, hicimos todo lo posible, se intentó, no se logró, no tuvimos éxito", detalló. "Pero ellos saben que los quiero muchísimo, que estoy muy agradecida con mi chapita atómica por tomarme en cuenta en este día tan especi