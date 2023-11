Influencer mexicana Dania Méndez no acude a boda de La Materialista por un requisito dominicano

La influencer mexicana Dania Méndez era una de las damas de honor en la boda de La Materialista, pero se vio obligada a ausentarse por un requisito de República Dominicana de que el pasaporte debe tener seis meses de vigencia.

Según una publicación de People en Español, la excompañera en el reality televisivo mexicano "La casa de los famosos 3", ella hizo todo lo posible para viajar y que, incluso, fue ayudada por la misma Materialista y su esposo Eury Matos, sin lograr resultados positivos.

"A toda esa gente que me pregunta por qué no estoy allá, por qué no estoy en la boda, por qué no fui… Lamentablemente fui al aeropuerto, mi pasaporte está a punto de vencer en febrero y bueno ya tengo mi cita el 21 justo de noviembre para mi pasaporte para renovarlo y República Dominicana no deja entrar con mínimo de 6 meses al país", explicó Méndez.

Luego agregó: "Hicimos de todo, Yameyry 'La Materialista' me ayudó, Eury también, hicimos todo lo posible, se intentó, no se logró, no tuvimos éxito", detalló. "Pero ellos saben que los quiero muchísimo, que estoy muy agradecida con mi chapita atómica por tomarme en cuenta en este día tan especial".

Méndez reiteró su cariño por La Materialista: "Mi chapita sabes lo que te amo, lo que te quiero, lo que te bendigo, lo que me hubiera encantado compartir contigo este día tan especial para nosotras, para toda la gente que te queremos. Eury, te mando un abrazo grande, grande", expresó. "Los tiempos de Dios son perfectos, ya me tocará ir a República Dominicana a festejar con ustedes como se debe, con una buena botella de tequila. Los amo y los bendigo. Felicidades".

Entre los 200 invitados que fueron testigos de este momento tan especial en sus vidas hubo varios rostros de "La casa de los famosos 3", entre ellos José Rodríguez y Raúl García, quienes acudieron acompañados de sus respectivas parejas, reportó People.

Yameyry Infante, nombre de la intérprete dominicana, contrajo matrimonio el pasado sábado 11 de noviembre con el productor musical Eury Matos, mánager del dembowsero dominicano El Alfa.

La pareja se dio el “sí acepto” tras dos años de noviazgo y en mismo lugar al que asistieron como invitados a la boda de El Alfa en el 2021.