La Materialista tras casarse: “Por favor, llámenme señora”

La Materialista ya es una mujer casada. La cantante contrajo matrimonio este sábado con el productor musical, Eury Matos y le hizo un pedido a sus seguidores.

En un largo y romántico mensaje la artista urbana detalló las cualidades por las que se casó con el manager de El Alfa y pidió que de ahora en adelante la llamen “señora”.

“¿Con quien me case? Con un caballero y no porque me da los buenos días con desayuno en la cama o me abre la puerta del carro, sin duda podría ignorar todo lo antes mencionado porque me hace sentir como una dama, las damas me entienden como los caballeros a él”, inició el mensaje.

Yameyry Infante, nombre de pila de la urbana, compartió varias fotografías de enlace que se realizó en el hotel Embajador con un despliegue musical, frente a 200 invitados.

La artista, quien dio la exclusiva a la revista People en Español, usó cinco vestidos de novia y explicó que fue su esposo que los mandó a hacer.

“Me casé con un chico que me mandó hacer un vestido por cada día de semana porque me dijo contigo me gusta exagerar”.

Al final del mensaje pidió: “Por favor! Llámemen SEÑORA. No me molesta DOÑA!”.

Así fue la boda

La pareja se dio el “sí acepto” tras dos años de noviazgo y en mismo lugar al que asistieron como invitados a la boda de El Alfa en el 2021.

La Materialista y Eury se casaron por lo civil frente a 200 invitados entre los que estaban su compañero del reality “La casa de los famosos 3”, el colombiano José Rodríguez, su novia, Raúl García y su pareja.

"Siempre quise que mi boda pareciera un jardín de la realeza. Era mi sueño desde niña, casarme como una princesa. Con la bendición de Dios lo logramos", señaló la artista.

El Alfa, Toño Rosario, Alá Jazá, Jandy Ventura y Gilberto Santa Rosa, se encargaron de amenizar la fiesta.

LA HISTORIA DE AMOR

Los ahora esposos se conocieron en 2021 y su primera “cita” fue en frente al Madison Square Garden de Nueva York en octubre de ese año, comieron hamburguesa y aunque quedaron para hablar de negocios, ese fue el último tema que tocaron.

Según contaron a People en Español desde ese día han sido inseparables y en diciembre de ese año asistieron a la boda de El Alfa, de quien Eury Matos es el manager, y ese día el productor decidió que La Materialista era la mujer con la que quería pasar el resto de su vida.

"Desde que la conocí, yo sabía que quería estar con ella siempre. Le dije: 'La próxima boda va a ser la nuestra aquí'. Ella no lo creyó. Teníamos días de estar saliendo", contó Matos a la revista.

Luego cuando la cantante de “Tú eres” entró a “La casa de los famosos” Matos no dudó en darle el anillo de compromiso.

El 14 de febrero de este año Eury viajó hasta México, donde la urbana participaba en el reality show " y le propuso matrimonio.