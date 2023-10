¿Por qué se menciona a Santiago Matías en el desorden en la Zona Colonial?

La Zona Colonial es tendencia en las redes sociales y no por sus calles y muesos históricos, sino por el desorden que ocurrió la noche de este sábado por una fiesta de Halloween protagonizada por personas de otras localidades.

Ante esto el nombre de Santiago Matías ha salido a relucir luego que el creador de contenido haya enviado un mensaje en uno de sus canales de Whatsapp diciendo que dejaría 200 mil pesos en la Zona Colonial para que alguien lo encuentre.

“Voy a dejar 200 mil pesos en la Zona Colonia esta tarde, el que los encuentre son suyos. Espero le den buen uso. Tendremos cámaras escondidas grabando todo. Les aviso la hora”, fue el mensaje.

Sin embargo, Alofoke se ha desligado totalmente de lo ocurrido en ese lugar turístico del país durante la noche del sábado: “Por esta vía yo me desligo de cualquier convocatoria, desorden o acumulación de personas que se diera anoche en la zona colonial”.

Agregó: “La publicación de un tweet de nuestras redes en la mañana no se le dio seguimiento, no hubo convocatoria, no hubo fecha, no hubo lugar, no hubo hora precisamente para evitar desórdenes como eso en la vía pública. La convocatoria de anoche tenía semanas en Tik Tok”.

El CEO de Alofoke Media Group mostró imágenes de la convocatoria que se hizo en TikTok hace unas semanas.

Matías alegó que le “quieren pegar” eso a él, pero “rechazo categóricamente el mal comportamiento de los responsables de la situación en la Zona Colonial anoche”.

Desorden en La Zona Colonial

Los vecinos de las calles Hostos y Padre Billini amanecieron este domingo en medio del desorden, basura, mal olor e incomodidad que dejó, la noche del sábado, una fiesta de disfraces protagonizada por jóvenes de otras localidades en el parque Duarte de la Zona Colonial.

Uno de los afectados es Bartolomé Castro, quien dejó su vehículo parqueado, como de costumbre por más de 10 años, en la calle Hostos y desconocidos se subieron y le rompieron la capota y el bonete del automóvil.

Los restos de alcohol, botellas rotas y un fuerte olor a orina, predominaban en los alrededores del citado parque, donde residen personas de avanzada edad y también resultaron afectadas.

Asimismo, expresaron la presencia de la Policía Turística (Politur), fue mínima, solo presentándose en la noche, sin tomar control de la situación que finalizó en personas corriendo y disparos, según se puede apreciar en videos colgados en las redes sociales.