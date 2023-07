Raphy Pina se pronuncia ante caso del hermano de Arcángel

Raphy Pina comparó su caso con el de la conductora acusada de ser la responsable del accidente en el que murió el hermano de Arcángel, Justin Santos, ya que entiende que la imputada del accidente en el que murió éste cometió un delito mayor a la falta por la que él fue sentenciado.

Una jueza del Tribunal de Puerto Rico recientemente suprimió las pruebas de alcohol en la sangre que se le realizaron la mujer llamada Mayra Nevárez Torres, quien enfrenta cargos por conducir de conducir de manera negligente y en estado de embriaguez, homicidio negligente y por causar grave daño corporal al acompañante de Santos, Keven Monserrate Gandía.

"Increíble, preso por una posesión constructiva, ta' bien, 'Pina se lo merecía', dijeron, pero quitarle la vida a un niño que comenzaba a vivir, ¿sí la dejan pasar? Puerto Rico, no lo permitas", escribió Pina en una publicación de Instagram.

Aunque luego de siete años, Arcángel rompió vínculos profesionales con la disquera Pina Records, en diciembre 2021, "La Maravilla" se solidarizó con el productor musical tras ser condenado a 41 meses de prisión por posesión ilegal de armas.

El cantante de "Pa' que la pases bien" explicó que después del accidente de su hermano en noviembre de ese mismo año, "aprendí que es mejor tener paz que tener la razón".

"A pesar de nuestras diferencias profesionales siempre he respetado detrás del productor y empresario el excelente padre e hijo ejemplar que has sido y sigues siendo, he visto como te enorgullece honrar la memoria de tu padre y eso es algo grande y digno de admirar", expresó Arcángel en ese momento.