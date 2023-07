Arcángel reacciona tras decisión en caso de su hermano

"Vuelvo a comprobar que tenemos el sistema judicial más mediocre de toda Latinoamérica", reaccionó Arcángel luego de que una jueza del Tribunal de San Juan determinó suprimir las pruebas de alcohol que le fueron realizadas a Mayra Nevárez Torres, acusada de ser la responsable del accidente en el que murió el hermano del cantante urbano, Justin Santos.

"¡Quitaron la prueba de alcohol en contra de la persona que le quitó la vida a mi hermano! ¡Al final si me dejaste caer Puerto Rico! Yo lo sabía, pero por apoyar a mi madre te di el beneficio de la duda. Pero ya lo vuelvo a comprobar que tenemos el sistema judicial más mediocre de toda Latinoamérica. Que Dios bendiga a la jueza y hasta a la que mató a mi hermanito. Larga vida y Salud. Gracias por jodernos la vida a mi y a toda mi familia", dijo el cantante urbano a través de sus historias de Instagram.

La hermana de Arcángel, Priscilla Eli, y su madre, Carmen Rosa Santos, también expresaron su desacuerdo con la decisión. La progenitora del artista protestó en el puente Teodoro Moscoso, donde ocurrió el choque la madrugada del 21 de noviembre del 2021, lo que provocó una enorme congestión vehicular en el lugar el viernes en la tarde, según Primera Hora.

"En Puerto Rico usted se puede emborrachar como un demente, matar a quien usted le dé la gana y nada va a pasar. Se busca un buen abogado y listo", afirmó Priscilla, quien hasta este momento se había mantenido en silencio sobre el caso. "Desde que la jueza dijo que se reservaría hasta hoy, me sospeché esto. Sin la prueba de alcohol es un accidente cualquiera por el que se le acusa. No fue un perro a quien mató, fue a mi hermano y quiero #JusticiaParaJustin".

De igual manera, Priscilla compartió en sus redes sociales la publicación de Facebook de una mujer llamada Yari que presenció la manifestación de Carmen Rosa y la defendió del enojo de los conductores que intentaban cruzar por el puente.

"Los carros trataban de rebasar por ambos lados, tocaban bocina y gritaban, pero nadie se acercaba a la señora a preguntar si estaba bien. Me estacioné en el paseo y me acerqué", contó Yari.

La magistrada eliminó de la evidencia las muestras de sangre, que arrojaron un resultado de 0.29% de alcohol en el organismo de Nevárez Torres la noche que, mientras manejaba en contravía, impactó su vehículo con el de Santos, debían ser suprimidas por ser un registro irrazonable, llevarse a cabo sin motivo fundado y no haber sido consentido.

"Según testificó el agente Oquendo Torres, este llegó al Hospital de la UPR por las instrucciones del sargento Camacho. Sin embargo y según admitió el agente Oquendo Torres, este no estuvo en la escena cuando ocurrió el presunto accidente y no vio a Nevárez Torres conducir vehículo alguno bajo los efectos del alcohol. Por lo tanto, al considerar estos eventos, resulta claro que la intervención del Estado con Nevárez Torres mediante el agente Oquendo Torres no estuvo justificada", lee la resolución de 19 páginas revelada por medios locales.