Luego de una jueza del a Tribunal de Puerto Rico suprimir las pruebas de alcohol que le realizaron a la conductora acusada de ser la responsable del accidente en el que murió Justin Santos, hermano de Arcángel, el cantante urbano le hizo una advertencia al Poder Judicial de su país natal.

"El sistema le falló a mi madre que confiaba en él, entonces me toca enseñarle al sistema. Infelices hijos de la gran p*ta. Yo nunca he creído en ustedes pues mi sistema es otro. Con ustedes haré un experimento social, y les juro por la memoria de mi glorioso hermano y todas las personas que aun esperan justicia, que de esta no volverán a ser injustos más nunca", escribió el cantante en una publicación de Instagram.

La magistrada determinó eliminar de la evidencia las muestras de sangre, que arrojaron un resultado de 0.29% de alcohol en el organismo de Mayra Nevárez Torres la noche que, mientras manejaba en contravía, impactó su vehículo con el de Santos, por ser un registro irrazonable, llevarse a cabo sin motivo fundado y no haber sido consentido.

"El mundo sabrá lo mediocre que es el sistema judicial de Puerto Rico. Mientras tanto, con todo y mi tristeza eterna, aquí ando dándole alegría a otras personas. Y no se siente nada de bien", agregó Arcángel.

La hermana de Arcángel, Priscilla Eli, y su madre, Carmen Rosa Santos, también expresaron su desacuerdo con la decisión. La progenitora del artista protestó en el puente Teodoro Moscoso, donde ocurrió el choque la madrugada del 21 de noviembre del 2021, lo que provocó una enorme congestión vehicular en el lugar el viernes en la tarde, según Primera Hora.