"Este no me lo quitan", el mensaje de Yailin al mostrar Rolls-Royce que le regaló Tekashi

El 4 de julio Yailin la más viral cumplió sus 21 años y Tekashi 69 la sorprendió con miles de dólares en efectivo y un Rolex en medio de su recuperación en una clínica de cirugía plástica, pero para el rapero de origen mexicano no fue suficiente, pues este lunes la cantante dominicana recibió un lujoso Rolls-Royce.

"Este no me lo quitan", escribió Yailin junto a un clic publicado en su historia de Instagram, donde además ambos exponentes urbanos compartieron una publicación del momento en el que la expareja de Anuel, con los ojos vendados y guiada por Tekashi, baja del avión privado en el viajaron de Santo Domingo a Miami.

"Vete y a ver si te encuentras alguien como yo, relajo. Feliz cumpleaños @yailinlamasviralreal esto sigue. Te falta otro mañana. Bienvenida a Miami bby", expresó Tekashi.

Esta última declaración de Yailin surge luego de que ella asegurara que su todavía esposo le quitó todo los obsequios que le hizo cuando estaban juntos, por lo que ahora sus seguidores le recomendaron ponerlo a su nombre.

"Después no se lo quites. Los regalos, regalos son, ¿oyó?", "Que lo ponga a nombre tuyo reina para que después no se lo lleve como el otro", "Bueno que se lo ponga a su nombre ella que no acepte ningún regalo si no está a nombre de ella por favor", dicen varios usuarios.

Por otro lado, aunque algunos fanáticos aplauden el agasajo a Yailin, otros la acusan de invertir más tiempo en su relación con Tekashi que en su preparación como artista, ya que catalogan como inapropiado que haya llegado a Miami y no a Puerto Rico para ensayar su presentación del próximo jueves en Premios Juventud.