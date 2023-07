El fuego se atiza en el mundo urbano, pero no por asuntos de música. Hasta la tiradera quedó en el pasado. Ahora hay bombardeos personales y sus protagonistas andan escondidos detrás de las redes sociales.

Yailín, Anuel, Tekashi, Karol G... Estos capítulos de la telerrealidad no paran y cada uno supera al anterior.

En este episodio Yailín no se queda callada y ante la sublevación de Anuel al publicar la foto de la hija de ambos, Cattleya, la dominicana posteó: "Supéralo narcisista".

El título de "Narcisista" corresponde al más reciente tema de la joven dominicana, que desde su publicación en Youtube, el video, hace doce días, lleva más de 7.5 millones de visualizaciones.

El compartir la fotografía de Cattleya no es lo único que ha hecho Anuel en estos días. El martes 4 de julio, día del cumpleaños de Yailin, él presentó en su historia de Instagram un supuesto nuevo romance.

Anuel AA apareció con esa mujer el mismo día del cumpleaños de Yailin, tal y como ocurrió el 14 de febrero del 2022, cuando la urbana colombiana Karol G (que fue su novia) celebraba sus 32 vueltas al sol. Ellos terminaron en marzo de 2021 después de tres años de relación.

El martes, sin dejar ver su rostro, el cantante publicó una fotografía en su historia de Instagram besando en la boca a una misteriosa joven, a quien algunos usuarios en redes sociales señalan como su nueva novia, aunque otros creen que se trata de la modelo de un próximo videoclip.

En el capítulo anterior, Tekashi 69, a quien se le relaciona con Yailin, "se llenó de odio" con la publicación de la foto de la bebé por parte de Anuel (su padre), por lo que lo llamó "rata" y lo acusó de no haber asumido su rol de padre.

Tekashi aseguró que Anuel, con quien tiene una enemistad de casi tres años luego de colaborar en varias oportunidades, no le ha comprado pañales, leche ni ropa a la criatura que procreó con la dominicana.

"Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en 3 meses, pampers, leche, renta para la casa, ropa...", le escribió el rapero de origen mexicano en un comentario.

El cantante puertorriqueño y esposo en trámite de divorcio de Yailín hizo una publicación de varias imágenes en su cuenta de Instagram, donde entre una y otra se encuentra la de Cattleya recién nacida en el hospital. No hay certeza de que haya sido un error o si verdaderamente fue su intención.

En el posteo también se puede ver conversaciones de Anuel con Bad Bunny abordando el tema de la supuesta tiradera que le hiciera "El Conejo Malo" a su compatriota "PaSiempre".

"Lo dijo el mismo ahí ven… esa tiradera no es pa mí, quizás es pa Moluco y Chente o talvez Alofoke, no sé", explicó.