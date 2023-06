El 9 de junio, Yailin la más viral se unió a la nueva tendencia de los urbanos, de lanzar indirectas a sus ex parejas en una canción, con el lanzamiento de "Narcisista", una bachata en la que hace alusión a Anuel AA mencionando su frase insignia "Real hasta la muerte".

Pero la cantante no se conformó y este sábado estrenó el videoclip del tema donde deja más evidencias de la polémica dedicatoria a su todavía esposo y padre de su única hija, Cattleya, de 3 meses.

En el audiovisual que superó las 270 mil reproducciones en solo dos horas, uno de los actores sorprende por su gran parecido al trapero puertorriqueño y además de la mujer embarazada que aparece mirando una transmisión en vivo que simula el momento en el que Anuel anuncia su separación de la cantante dominicana cuando ésta aún se encontraba en estado de gestación.

"Egoísta, mentiroso y narcisista, que ya no estoy en ti, no insistas. En mi película no eres protagonista. Egoísta, mentiroso y narcisista, que ya no estoy en ti, no insistas. En mi película no eres protagonista", dice el coro.

"No lo voy a negar, sé que me fue muy mal, pero te va ir peor... llora, ahora prefiero estar sola, el karma te va a devolver pa' tra'. Real hasta la muerte y te volviste na', te volviste na'", continúa la letra.

Aunque Anuel no ha ofrecido ninguna declaración sobre la forma en que Yailin ha decidido abordar esta etapa de la relación, el despacho de abogados que representa a "La Chivirika", Toribio Consultant Lawyer, emitió un comunicado donde aseguraron que su clienta solicitó el divorcio el 31 de marzo, lo que confirma sus deseos de disolver su matrimonio.