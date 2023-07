Anuel AA publicó fotografía de su hija con Yailin la más viral, Cattleya, y a Tekashi 69 no le cayó en gracia, por lo que lo llamó "rata" y lo acusó de no haber asumido su rol de padre.

Tekashi aseguró que Anuel, con quien tiene una enemistad de casi tres años luego de colaborar en varias oportunidades, no le ha comprado pañales, leche ni ropa a la criatura que procreó con la dominicana.

"Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en 3 meses, pampers, leche, renta para la casa, ropa...", le escribió el rapero de origen mexicano en un comentario.

El cantante puertorriqueño hizo una publicación de varias imágenes en su cuenta de Instagram, donde entre una y otra se encuentra la de Cattleya recién nacida en el hospital. No hay certeza de que haya sido un error o si verdaderamente fue su intención.

En el posteo también se puede ver conversaciones de Anuel con Bad Bunny abordando el tema de la supuesta tiradera que le hiciera "El Conejo Malo" a su compatriota "PaSiempre".

"Lo dijo el mismo ahí ven… esa tiradera no es pa mí, quizás es pa Moluco y Chente o talvez Alofoke, no sé", explicó.