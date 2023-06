Amenazan con cancelar a Hony Estrella en redes sociales por criticar a Yailin

"Hoy dejo de seguir a esta tipa", "Ella no puede hablar así de una mujer. Que mejor no opine", "Ella y su aire de grandeza. Yo te seguía desde cuando Jochy y desde lo que dijiste de Jessica en el live de Ariel, te saliste del cajón", "Recuerda que Vladimir Dotel se alegró de salir de abajo de una patana y volvió con su esposa. ¿Dónde quedas? ¿Dónde queda el discurso de apoyarnos entre mujeres?", son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales, donde amenazan con cancelar o funar a Hony Estrella.

Ayer, la comunicadora acusó a Yailin la más viral de no tener talento, lo que al parecer molestó a sus fanáticos, a quienes este martes Estrella les respondió: "A mí no me importa que ustedes no sepan quien era yo antes de estar en este programa porque ustedes no saben del conflicto de Rusia y Ucrania, ustedes no saben que Balaguer fue presidente de la República, ustedes no saben que Juan Bosch escribió La Mañosa y ustedes no saben que Obama fue presidente de los Estados Unidos".

Ante esto, un sinnúmero de usuarios en Instagram y Twitter no tardaron para comentar en la publicación de esa parte de las declaraciones de Estrella en el programa "Esto No Es Radio" y mencionaron a Shakira y Kim Kardashian como referentes de famosas a las que tacharon por carecer de talento.

"A Shakira un profesor le dijo que no sabía cantar, que su voz era la de un chivo y mira quien es ella hoy por ignorar esa crítica", escribió Dayaniris Camacho.

Otras personas también catalogaron como una decepción las palabras de la también actriz, de quien esperaron apoyo para la joven de 20 años que supuestamente sufre de pánico escénico.