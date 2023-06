La Insuperable defiende a Yailin de las críticas por su presentación en el United Palace

A raíz de las críticas que le hicieran, usuarios de redes sociales y parte del público que asistió el sábado al espectáculo "Mujeres del Movimiento" en el United Palace, a Yailin la más viral, expresando su decepción por el show que ofreció, La Insuperable habló anoche del tema a través de una transmisión de Instagram.

“La Mami del Swagger” aseguró que Yailin tiene miedo escénico debido a que diariamente tiene que lidiar con ataques de un sinnúmero de detractores y que al subir a un escenario no sabe qué esperar, además de su falta de preparación.

En ese sentido, la cantante de "Me subo arriba" explicó a quienes comparan el rendimiento en escena de La Perversa con el de Yailin que "La Perversa no tiene miedo escénico, La Perversa tú la tiras aquí y va a caer parada, ella tiene ese don que es así", pero admitió que ésta debe mejorar "muchas cosas detrás de, que yo no tengo porque decir esas cosas en el aire, que todo lo bueno ella lo daña con pequeñas cosas por impulso, entonces cuando ella trate de mejorar esos impulsos que le dan por tonterías entonces ya".

Cabe destacar que horas antes de las artistas urbanas presentarse en el evento de Nueva York, surgió un rumor de que La Perversa se quejó con la producción por el camerino y porque ella no cerraría el espectáculo sino Yailin.

"Yailin todavía tiene que manejar el miedo escénico y eso se va haciendo poco a poco en el trabajo. La Perversa no tiene miedo escénico, Yailin todavía le cuesta porque tiene miedo escénico porque Yailin tiene un sinnúmero de gente que la ataca diariamente y eso cuando ella tiene mucho público al frente no sabe como enfrentarlo", explicó La Insuperable.

"Esas son situaciones, eso no se va aprender de la noche a la mañana. Tú crees que es fácil presentársele a un público que tú sabes que todo lo que tú haces o digas o como te ves siempre le buscan lo negativo. Ella tiene miedo escénico, ella tiene que trabajarlo, que ella tiene que entender que tiene un nivel ya internacionalmente, que todo el mundo está arriba de ella", continuó.