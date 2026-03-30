El INEFI marca un hito con realización del “Taller Actualización Curricular”

El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), en combinación con el Ministerio de Educación de República Dominicana, marcó un hito el pasado fin de semana con la realización del “Taller Actualización Curricular”, en el que tomaron parte más de 300 profesores de esa importante asignatura.

En la actividad organizada en Coopmarena Beach Resort, Juan Dolio, por la Dirección Docente del INEFI, que dirige el licenciado Orlando Taveras, se mostraron algunas habilidades humanas que identifican al profesional de la Educación Física, tales como “El Trabajo Colaborativo, “La Valoración y el Respeto a la Expresión Profesional”, “La Coordinación Estratégica” y “La Operatividad de la calidad”.

Los facilitadores fueron los doctores Iván Gómez, Anazario Rodríguez, Sandy Portorreal, así como los calificados maestros Nelson Acevedo, de la Dirección Curricular del INEFI; Adelina Batista, Mariel Olivo, Francis Sano, Víctor de la Cruz, Uriel Díaz, Antonio Petilu y Niurka Sosa.

El licenciado Orlando Taveras, director Docente del INEFI, mientras daba la bienvenida al personal que tomó parte en la actividad.

Agradecimiento

El licenciado Taveras agradeció al director Ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez Mella, por el respaldo dado para garantizar todos los aspectos relacionados a la calidad en cuanto alojamiento, alimentación e hidratación y servicios administrativos.

Enfatizó que mantienen el compromiso de mejorar la calidad educativa integral de los estudiantes de la República Dominicana y la Educación Física Escolar no se queda detrás de los procesos.

Manifestó que por el efecto multiplicador que tendrá el taller marcará de forma positiva, la Educación Física y, consecuentemente, en la educación dominicana.

Durante el trascendental encuentro en el que primó la camaradería, el licenciado Taveras enfatizó que se procura “enlazar así los criterios que van a definir la Educación Física en el enfoque por competencias”.

También estuvieron presentes el personal docente de INEFI, técnicos docentes nacionales, directores docentes, directores zonales, asesores regionales, técnicos distritales y una representación de maestros con el objetivo de hablar un mismo lenguaje en materia de Educación Física.

Los docentes tuvieron palabras de elogios por la buena acogida que les dispensaron en Coopmarena Beach Resort, al igual que por la incondicional disposición de Taveras, de quien resaltaron su valor humano, receptividad y capacidad de gestión.