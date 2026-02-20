Brenda Castillo firma por dos años con un equipo de la Liga de Turquía

Brenda Castillo, considerada desde años como la mejor líbero del mundo, acaba de firmar un ambicioso contrato de dos años con el laureado equipo Fenerbahce, de la Liga de Voleibol de Turquía.

La cotizada jugadora dominicana de 33 años se encuentra militando por cuarta temporada con el Savino Del Bene Volley Scandicci, de la Liga Italiana, la cual inicia en octubre de cada año y concluye a finales de abril.

"Estoy orgullosa de seguir usando la camiseta de Savino Del Bene", había declarado Brenda cuando se reportó a los entrenamientos del club toscano con miras a la temporada 2025-2026. "La temporada pasada fue intensa, y estoy lista para darlo todo para alcanzar nuevas metas y dar emociones a los fans”.

“Es un contrato más ventajoso que el que percibe actualmente con el Savino Del Bene Volley Scandicci”, se limitó a decir Cristóbal Marte, presidente del Proyecto Nacional de Selecciones Femeninas de Voleibol, quien es el que negocia (“gratuitamente”, aclara) los contratos de las 15 integrantes del mismo que refuerzan también en las ligas de Rusia, Indonesia y Perú.

(Todas le tienen prohibido que revele los montos que devengan en el exterior).

No obstante, se estima que el monto con Fenerbahce, propiedad de un acaudalado grupo naviero que también tiene ramificaciones en República Dominicana, supera el millón y medio de dólares.

La mudanza de Brenda a la Liga Sultans, donde se juntará con la estelarísima rematadora cubana, nacionalizada turca, Melissa Vargas, se produjo en un momento en que el Savino Del Bene decidió no renovarle el contrato debido a que la Federación de Voleibol de Italia decidió reducir el número de importadas de cuatro a tres con la finalidad de darles mayores oportunidades a las locales.

La medida le creo al club la disyuntiva de continuar con la nativa de Haina o la rusa Ekaterina Antropova, una explosiva opuesta de 6´8 de estatura.

El club con sede en la capital de Estambul optó por quedarse con Antropova debido a que, además, con esto le daría la oportunidad a la líbero reservista Manuela Ribechini.

Marte reveló que el nuevo contrato de Brenda le arrojará diez mil dólares por concepto de transferencia a la Federación Dominicana de Voleibol (Fedovoli).

Por ese concepto Fedovoli recibió 7 millones 154 mil 575 pesos en 2025, conforme a los datos contenidos en el informe económico anual que realiza el Proyecto Nacional y que Marte se encarga de enviarlo a los medios de comunicación en enero de cada año.