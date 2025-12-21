Fedovoli hará un censo nacional entre los meses de febrero y marzo de 2026

La Federación Dominicana de Voleibol (Fedovoli) realizará un censo entre los meses de febrero y marzo del próximo año en las 32 provincias y 158 municipios del país a los fines de determinar la cantidad de clubes, ligas, academias, escuelas y personas que practican ese deporte.

La medida fue aprobada en el Congreso General Anual de esa institución, el primero bajo la dirección del nuevo comité ejecutivo que preside el licenciado Alexis García, quien aprovechó la ocasión para resaltar las excelentes relaciones, basadas en la transparencia, que la misma mantiene con el Ministerio de Deportes y su ministro Kelvin Cruz.

“Esos son los organismos base del voleibol dominicano que están afiliados a asociaciones. Es importante saber quiénes somos y cuánto somos”, manifestó el licenciado García en la actividad, la cual tuvo lugar en el salón de conferencias del Centro Regional Para el Desarrollo del Voleibol.

La licenciada Carolin Sosa en su charla magistral sobre “Gestión Financiera en una Organización Deportiva”.

El congreso estuvo orientado primordialmente hacia la capacitación y el fortalecimiento institucional de sus miembros. Su enfoque educativo estuvo diseñado para abordar temas críticos para la sostenibilidad y legalidad de las organizaciones deportivas en el país.

La licenciada Caroline Sosa ofreció una charla sobre “Gestión Financiera en una Organización Deportiva”, en la que explicó de manera detallada la importancia de manejar el tema de los impuestos internos y su correcta administración, un aspecto clave para la transparencia.

Acto seguido, el licenciado Emmanuel García Musa, un dirigente deportivo santiagués de larga data, disertó sobre “Gestión de Buena Gobernanza en la Organización Deportiva”, en la que enfatizó la relevancia que tiene la Ley 122-05.

El licenciado Emmanuel Musa expone el tema “Gestión y Buena Gobernanza en la Organización Deportiva.

Precisó que la misma procura que todas las entidades deportivas comprendan y se ajusten a la normativa vigente que rige a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en República Dominicana.

De su lado, Doroteo Cordones presentó la nueva plataforma digital que prepara para Fedovoli, en la que estarán registrados todos los atletas con sus procedencias y datos generales, así como entrenadores, árbitros, torneos con sus resultados incluidos.

En su magistral exposición, Doroteo resaltó que con la plataforma Fedovoli tendrá más transparencia y dejará, de una vez y por todas, los folders llenos de papeles y archivos manuales con los que hasta hoy se ha manejado.

Doroteo Cordones mientras explicaba los alcances de la plataforma digital que tendrá Fedovoli.

“No se trató de un encuentro rutinario, sino el lanzamiento oficial de un nuevo marco operativo que incluye un nuevo reglamento nacional de competencias y normativas actualizadas en materia financiera y de comisiones de trabajo, marcando un antes y un después para nuestra federación”, resaltó el presidente García.

Aclaró que el congreso comenzó realmente el viernes con la reunión del Consejo de Administración, cuando se conocieron una serie de proyectos y normativas que prometen una verdadera "revolución" en la estructura competitiva.

Otros temas abordados en la agenda fueron el Informe Financiero de Ingresos y Egresos, a cargo del tesorero José Francisco Fernández, mientras que Wellington Valenzuela, segundo vicepresidente técnico, expuso sobre los requerimientos de la Cámara de Cuentas.

El doctor Ronald Santana fue designado asesor jurídico de la entidad, en tanto que el licenciado Augusto Martínez fungió como contador público autorizado.

Homenaje

El acto inició con las palabras de bienvenidas del profesor Nelson Ramírez, secretario de Fedovoli, quien ponderó la decisión por el comité ejecutivo de Fedovoli de dedicarle la Asamblea General Ordinaria ingeniero Rafael Villalona Calero, destacando su dilatada trayectoria en el movimiento olímpico y su contribución al desarrollo de ese deporte.

El ex jugador de béisbol, softbol y otrora presidente de la Federación Dominicana de Golf agradeció el gesto, “reconociendo que recibo con profunda humildad y gratitud, como resultado de 64 años de labor ininterrumpida en el deporte como atleta, dirigente propulsor, tanto a nivel nacional como internacional”.

El ingeniero Villalona Calero también tuvo palabras de agradecimiento para Dios, sus padres, “por el don de la vida y por haberme formado en valores cristianos, disciplina y vocación de servicio, así como para Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports, así como para los profesores Rolando Miranda y Nelson Ramírez.