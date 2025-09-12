Las Reinas del Caribe debutarán ante Cuba el lunes en el inicio del Final Six en México

La Selección de la República Dominicana, vigente campeona, estará debutando este próximo lunes ante el sexteto de Cuba, a las 4:00 de la tarde, en el inicio del del Campeonato Final Six Femenino NORCECA 2025, que tendrá lugar en la Unidad Deportiva López Mateos.

El encuentro del próximo martes será ante Puerto Rico a las seis de la tarde, el miércoles chocarán las dominicanas ante Estados Unidos, a las cuatro de la tarde, el jueves frente a Canadá a las seis de la tarde y cerrarán el viernes ante las anfitrionas de México a las ocho de la noche. Las criollas tienen el apoyo del Ministerio de Deportes y Farmacias GBC.

Esta será la quinta edición del prestigioso torneo, que sirve como parte de la vía de clasificación tanto para la Copa Panamericana Femenina NORCECA 2026 como para el Campeonato Continental Femenino NORCECA 2026.

Las Reinas del Caribe, de la República Dominicana, estarán defendiendo su título de monarca que lo lograron en la versión del año pasado al vencer a Estados Unidos en Santo Domingo. Han ganado el cetro de campeón en tres ocasiones (2021, 2022 y 2024). Estados Unidos se coronó en 2023.

El formato de competencia incluye una fase preliminar de todos contra todos, con los cuatro mejores equipos avanzando a las semifinales cruzadas (2do vs 3er y 1ro vs 4to) el 20 de septiembre. Los equipos del quinto y sexto lugar se enfrentarán el último día para determinar su clasificación final, seguido de los partidos por la medalla de bronce y oro.

Los seis equipos participantes son el país anfitrión México, Canadá, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos.

Calendario de todos contra todos

15 de septiembre

4:00 pm República Dominicana vs Cuba

6:00 pm Estados Unidos vs Canadá

8:00 pm México vs Puerto Rico

16 de septiembre

4:00 pm Cuba vs Estados Unidos

6:00 pm República Dominicana vs Puerto Rico

8:00 pm México vs Canadá

17 de septiembre

4:00 pm República Dominicana vs Estados Unidos

6:00 pm Canadá vs Puerto Rico

8:00 pm México vs Cuba

18 de septiembre

4:00 pm Cuba vs Puerto Rico

6:00 pm República Dominicana vs Canadá

8:00 pm México vs Estados Unidos

19 de septiembre

4:00 pm Canadá vs Cuba

6:00 pm Estados Unidos vs Puerto Rico

8:00 pm México vs República Dominicana