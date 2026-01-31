Elena Rybakina se corona en Australia tras derrotar a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka

Elena Rybakina conquistó el sábado el Abierto de Australia al imponerse 6-4, 4-6, 6-4 a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, vengando así su derrota en el partido por el título del primer major del año en 2023.

Hace cuatro años, ganó el primer set pero perdió la final en tres. Esta vez, después de romper el servicio de la bielorrusa en el primer juego y llevarse el primer set, remontó tras ceder el segundo set y comenzar el definitivo 3-0 abajo. Ganó cinco juegos consecutivos y selló el triunfo con un ace en su primer punto para el campeonato.

Es la segunda vez que Rybakina, quinta cabeza de serie, se alza con un título del Gran Slam tras acabar en lo más alto en Wimbledon en 2022. En su anterior final en Melbourne, era la única que tenía uno de los cuatro grandes en su palmarés.

Mientras Sabalenka despuntó y ganó otros tres majors —incluyendo triunfos consecutivos en Australia y el Abierto de Estados Unidos de 2024 y 2025—, los resultados de Rybakina empeoraron y no había alcanzado otra final importante hasta este torneo.