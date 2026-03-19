El presidente Luis Abinader inaugura los Juegos de la Mujer

En una sociedad con tintes machistas, el presidente Luis Abinader inauguró ayer los Juegos Deportivos de la Mujer 2026, una muestra clara de que las actividades del músculo y la mente son una pasión que no tienen género.

Durante la ceremonia realizada en la Ciudad Juan Bosch, donde junto al ministro de Deportes Kelvin Cruz, encabezó, también, la entrega del moderno complejo deportivo de esa comunidad, reafirmando su compromiso con el desarrollo del deporte y la promoción de la equidad de género en la República Dominicana.

“Estoy seguro que este será un gran evento”, apuntó el mandatario. “Felicito a Kelvin Cruz y a todo su equipo, porque hemos impulsado torneos para mejorar la calidad de vida de nuestra juventud. Participemos con entusiasmo, pasión y prudencia, pero sobre todo con un sentido de compañerismo, porque de eso se trata el deporte”, indicó.

El presidente Abinader y el ministro Cruz entregaron una placa de reconocimiento por la dedicatoria de los juegos a Melba Segura de Grullón, además de un ramo de flores como símbolo de agradecimiento por su altruista labor social.

“El Ministerio de Deportes asume con responsabilidad histórica la celebración de estos Juegos de la Mujer, en los que participan más de 680 atletas en 11 disciplinas, con la presencia de delegaciones invitadas de Cuba, Puerto Rico y Costa Rica”, expresó Cruz.

“Este evento no solo impulsa el talento femenino, sino que fortalece la integración regional y el desarrollo deportivo. Es un acto de alegría y honor anunciar el inicio de estos juegos, que estuvieron olvidados por muchos años y que hoy hemos rescatado. Eso es algo que tengo que agradecer al presidente Abinader”, agregó.

Cruz resaltó la impronta de doña Melba Segura de Grullón y valoró el trabajo del Comité Organizador de los Juegos, presidido por la campeona olímpica Marileidy Paulino, así como el respaldo de la senadora por Hermanas Mirabal, María Mercedes Ortiz, y de la ministra de la Mujer, Gloria Reyes.

“Esta es una plataforma para mostrar el talento deportivo de nuestras mujeres, y cada año nos proponemos que este certamen sea sagrado, que forme parte del programa de trabajo de nuestro ministerio”, sostuvo.

El ministro aseguró que ha rescatado importantes eventos deportivos con el firme propósito de que se celebren de manera continua y no vuelvan a caer en el olvido, ya que hacerlo sería perjudicar el futuro de la niñez y la juventud dominicana.

Por su parte, Marileidy Paulino agradeció al ministro Cruz por hacer posible la realización del evento.

“Me siento muy orgullosa de que se estén celebrando estos juegos. Gracias al ministro, a quien le pedí que los hiciéramos y él cumplió”, expresó.