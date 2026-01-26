Roberto León Richards: un campeón del 74 y líder del 2026

Ayer fue un atleta notable; hoy, un dirigente distinguido.

Cinco décadas después sigue vigente el legado que dejó impregnado Roberto León Richards en los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Los Juegos de Santo Domingo 1974 marcaron un hito para la República Dominicana, al convertirse en el primer evento multideportivo celebrado en el país. Aquella cita transformó la manera de ver el deporte, tanto entre los atletas criollos como entre los extranjeros, que comenzaron a percibir de otra forma la calidad del talento local.

Roberto León Richards, gimnasta cubano, inició su trayectoria centroamericana precisamente en suelo dominicano durante esa edición. Fue campeón en 1974 y ahora regresa, aunque desde una “competencia diferente”.

“Volver al lugar donde me consagré como atleta por primera vez es un sentimiento muy especial. Sobre todo, por el compromiso que tenemos de que Santo Domingo 2026 tenga la importancia que merece, al tratarse de los Juegos del centenario. En aquella época, todos los cubanos vimos los XII Juegos como una gran oportunidad para crecer”, recordó León Richards durante una visita de inspección realizada por ejecutivos de Centro Caribe Sports (CCS).

En la edición de 1974, León Richards conquistó cinco medallas:

oro en equipo masculino, dos platas en barra horizontal y potro con arcos, y dos bronces en all-around y suelo.

Fue la primera vez que el cubano participó en un evento regional.

“Los XII Juegos nos brindaron a todos los atletas de la región la oportunidad de convertirnos en grandes deportistas, al igual que lo harán los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe”, añadió León Richards, quien actualmente se desempeña como primer vicepresidente de Centro Caribe Sports.

Ya en su faceta de dirigente, León Richards también funge como presidente del Comité Olímpico Cubano, cargo para el que fue elegido en 2018.

“Nosotros venimos a cumplir con los Juegos y a garantizar que se realicen de la mejor manera. La nostalgia no me invade, porque conozco el compromiso que tenemos con todos los atletas de la región”, destacó el exgimnasta.

más medallas centroamericanas

León Richards participó en otras dos ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe: Medellín 1978 y La Habana 1982. Su vitrina centroamericana acumula 12 medallas: seis de oro, tres de plata y tres de bronce, una marca que refuerza su legado tanto dentro como fuera del área de competencia.