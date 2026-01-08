El COD posesiona a las comisiones en las federaciones suspendidas

El Comité Olímpico Dominicano (COD) dejó posicionada este jueves a las comisiones que dirigirán en el marco técnico-administrativa a los atletas de las federaciones deportivas de esgrima, pentatlón moderno y surf, las cuales están suspendidas.

Las comisiones quedaron conformadas por el comité ejecutivo del COD, en la reunión celebrada el pasado 18 de diciembre del 2025, donde se acordó convocar a los integrantes de cada una de ellas.

La juramentación estuvo a cargo del ingeniero Garibaldy Bautista, presidente del COD, quien señaló que las citadas comisiones se encargarán de dar seguimiento, manejar técnica y administrativamente los atletas de cada una de los referidos deportes con miras a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La dirección de esgrima estará a cargo del mayor general (r) Elvis M. Félix Pérez, conjuntamente con Aloida Sosa y Adrienne Portes, mientras que pentatlón moderno lo administrará el mayor general Ejército de República Dominica Delio Buenaventura Colón Rosario, junto a Richard Martínez y Radhames Kalaf.

Marcos Díaz asume la dirección de surf, junto a Amaury José Pla, Mario Viñas y Radhames Kalaf.

“Estas comisiones tendrán como función única y exclusiva manejar y dar seguimiento técnico y administrativamente a los atletas de esas federaciones con miras a la preparación hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe”, señaló el presidente del COD, el cual agregó: “El comité ejecutivo ha tomado la decisión de no tocar el tema de elecciones y después de los juegos se analizará las comisiones”.

El ingeniero Bautista resaltó que cada una de las comisiones tiene como miembros a Radames Kalaf y a Adrienne Portes, de la dirección técnica del COD.

En el encuentro de posicionamiento también estuvo Irina Pérez, del ejecutivo del COD, quien señaló que el compromiso es velar por el bienestar y la participación de los atletas en los juegos.