Comisión Mujer y Deporte pasa balance a los trabajos realizados en el 2025

En su misión de promover la igualdad de género en el movimiento deportivo, el Comité Olímpico Dominicano, a través de su Comisión Mujer y Deporte, impartió durante el 2025 unas 18 sesiones del seminario Equidad en el Deporte, en distintas localidades del territorio nacional.

Dulce María Piña, inmortal del deporte dominicano y directora de la Comisión Mujer y Deporte, pasó balance a los trabajos realizados durante el presente año, señalando como positivo el alcance obtenido, resaltando que pudieron desarrollar por completo su agenda de actividades.

“Tuvimos un gran año, pero debemos seguir trabajando para que las mujeres sigan ganando más espacio en el ámbito deportivo, pero también debemos seguir orientando a nuestras féminas para que puedan trabajar de la mano con los hombres, ya que juntos somos más”, indicó Piña.

Dentro de los lugares que fueron impactados mediante el seminario Equidad en el Deporte, el cual es auspiciado por Panam Sports, mediante el respaldo del programa de Solidaridad Olímpica, se destacan las provincias Barahona, Duarte, Santiago, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Santo Domingo, Monte Plata, así como el Distrito Nacional.

El pasado mes de noviembre, la Comisión Mujer y Deporte realizó el seminario en el que participaron los dirigentes deportivos de Hato Mayor, Sánchez Ramírez y Montecristi. Además, reconoció a los 12 nuevos inmortales del deporte dominicano.

En el seminario se desarrollaron los temas de Educación y Transición, Inteligencia Emocional, la Mujer y el Hombre en el Deporte, Liderazgo y Trabajo en Equipo, Violencia de Género, Valores Olímpicos, Mujer y Actividad Física, así como otros temas.

Como facilitadores y disertadores de estos talleres participaron los atletas Luisito Pie, Camil Domínguez, Gina Mambrú, el inmortal Rubel Salomón y Ana Montilla. De igual forma estuvieron ocasionalmente la doctora Lisette Sánchez, el periodista Nathanael Pérez Neró, Erick Solano, Teresa Gerónimo y Gisela Fernández.