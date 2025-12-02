Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Celebran cuadrangular en Cancha Centro de Andrés, Boca Chica

En baloncesto, el equipo campeón fue la representación del Club Renacimiento y en el voleibol, el Club Juan Alberto Ozoria.

Parte de los atletas y entrenadores participantes en la actividad celebrada en Andrés, Boca Chica.fuente externa

Listín DiarioAndrés, Boca Chica

En un día que marcó el inicio de un proyecto deportivo dedicado a la niñez y a la adolescencia deportista del Municipio de Boca Chica, el Comité Internacional celebró su primer cuadrangular duplex de baloncesto infantil masculino y voleibol femenino U14 en Cancha Centro de Andrés, Boca Chica.

Es un proyecto deportivo que esta organización pretende celebrar cada año, en la que participarán niños con buena conducta tanto en la escuela como en su hogar.

El Comité Internacional agradeció el gran apoyo recibido por el club Renacimiento en la organización del mismo, del Basketbolazo Andrés Boca Chica City, así como de los padres de los pequeños atletas.

Se reconocieron a varios presidentes de ligas deportivas, clubes y atletas.

