Varios equipos triunfan en el Torneo InterLigas de Boliche

Con una gran participación de jugadores y una lucha hasta el final, en el torneo Inter Ligas de Boliche, el primer lugar fue compartido por dos equipos de diferentes entidades deportivas, evento celebrado en las instalaciones del Sebelén Bowling Center.

Para llegar a la gran final las diferentes ligas celebraron cuatro rondas de eliminatorias, para escoger los combinados de mejo promedio, en la gran final.

Los primeros lugares se disputaron el pasado fin de semana, donde se premió hasta el sexto en dobles y en individual hasta el cuarto puesto, donde recibieron los trofeos y premios especiales.

Los galardones fueron entregados por Willie Javier y Alejandra Read, del personal del Sebelén Bowling Center, donde estuvieron presente deportistas y familiares de los jugadores.

El empate en primer lugar parejas con Hdcp, triunfaron

Manuel González y Wascar Cavallo (Liga Súper Amigos), Kelvin Santana y Alfredo Jaime (Liga Papi Santana. En tercero Enrique Galván y Albani López, de la Liga Brugal. Ernesto Henriquez y Manuel Ortega Academia Semanal, enn cuarto. En quinto Ernesto Henríquez y Manuel Ortega, Academia Semanal. En sexto Michael Martínez y Kelvin Santana, Academia Semanal

El primer lugar en Individual con hdcp, Wascar Cavallo, Liga Súper Amigos. El segundo Manino Fernández , Liga Súper Amigos y tercero Manuel Ortega, Academia Semanal, cuarto puesto Cesar Mercedes, Liga BD (Edwards).