Juegos Juan Pablo Duarte celebran exitosamente el ciclismo en New Jersey

Los Juegos Deportivos Juan Pablo Duarte, que se están desarrollando en la ciudad de Nueva York, tuvieron un importante capítulo en el Estado New Jersey, con la celebración de una competencia de ciclismo de alto nivel que reunió a decenas de atletas en la ruta 9W de Englewood Cliffs.

El evento deportivo fue organizado por el reconocido activista comunitario y promotor del deporte José Polanco, presidente del Club de Ciclismo de New Jersey, quien destacó la disciplina y entusiasmo de los participantes, así como el apoyo de la comunidad dominicana residente en la zona.

La carrera, que concluyó en la estación de gasolina Mobil, contó con la participación de unos 60 ciclistas provenientes de diferentes condados y estados, quienes compitieron en las categorías Élite, Máster y Femenina. El recorrido puso a prueba tanto la resistencia física como la estrategia de los corredores en una de las rutas más exigentes y populares del noreste del país.

Evaristo Madrigal, presidente de la Unión Deportiva Dominicana de Nueva York, mientras se dirigía a los participantes en la prueba, junto a Jesús --Chu-- Vásquez, cónsul general, el viceministro Kennedy Vargas y José Polanco, organizador de la misma.

En la categoría Élite, el primer lugar correspondió al talentoso ciclista Daniel Cedeño, quien se mantuvo firme en la delantera durante gran parte del trayecto y cruzó la meta con notable ventaja. En la segunda posición llegó Ismael Collado, mientras que el tercer lugar fue para José Luis, completando así un podio de gran competitividad.

La categoría Máster tuvo como gran vencedor a José Vidal, quien demostró su experiencia y capacidad de resistencia frente a un grupo sólido de rivales. El segundo lugar recayó en Víctor Tiburcio, y el tercero en Víctor Grateraux, ambos ciclistas destacados en la escena deportiva de la diáspora dominicana.

Por su parte, en la categoría femenina brilló el talento de Paula Valerio, quien conquistó el primer lugar con un esfuerzo ejemplar. En la segunda posición llegó Indhi Mateo, mientras que el tercer lugar fue asegurado por Alis Holguín, destacando la creciente participación de mujeres en esta disciplina.

El presidente del Club de Ciclismo de New Jersey, José Polanco, expresó su satisfacción por la calidad de la competencia y el entusiasmo de los corredores. “Este evento es una muestra de cómo el deporte une a nuestra comunidad y abre espacios para la juventud y los adultos, promoviendo la salud, la disciplina y la confraternidad”, declaró.

Polanco también agradeció el respaldo de los organizadores de los Juegos Deportivos Juan Pablo Duarte y de los voluntarios que hicieron posible la logística de la carrera, desde la seguridad vial hasta la coordinación en la meta.

La comunidad dominicana y latina en general se dio cita a lo largo de la ruta para animar a los ciclistas, creando un ambiente festivo que convirtió la jornada en un verdadero encuentro deportivo y cultural.

Los Juegos Juan Pablo Duarte, que se celebran anualmente, han logrado consolidarse como el evento deportivo más importante de la diáspora dominicana en Estados Unidos, integrando diversas disciplinas y fomentando la unión comunitaria alrededor del deporte.

Los organizadores resaltaron que, además de la competencia, estos juegos sirven como plataforma para el talento emergente y como un puente entre la comunidad deportiva de la República Dominicana y la diáspora.

Al cierre de la jornada, los atletas y organizadores coincidieron en que la experiencia vivida en New Jersey fue una de las más vibrantes de la presente edición, marcando un precedente positivo para futuras competencias de ciclismo dentro de los Juegos Juan Pablo Duarte.

Con este evento, los Juegos refuerzan su compromiso de seguir expandiendo espacios de participación en múltiples disciplinas, consolidando un legado deportivo y cultural que honra el nombre del patricio Juan Pablo Duarte y proyecta con orgullo a la comunidad dominicana en Estados Unidos.