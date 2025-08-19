Utilidad pedagógica del deporte

El Ministerio de Educación ha anunciado que, para el próximo año escolar, se ampliará la educación preescolar, cumpliendo el mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo, el pacto social establecido mediante la Ley 1-12, que dispone que la educación dominicana debe iniciar a partir de los 3 años, y reconoce la educación temprana como base fundamental para una formación integral y de calidad, tal como lo respalda la neurociencia a través de la neuroeducación. Asimismo, esta medida busca corregir la inobservancia de la Ley General de Educación 66-97.

Diversos estudios señalan que la etapa de 0 a 6 años es donde se sientan las bases para el desarrollo cognitivo y emocional de nuestros niños.

Ahora bien, ¿somos realmente conscientes de lo que implica la educación temprana y el cuidado emocional de nuestros niños? ¿Contamos con personal docente capacitado, con las competencias necesarias? ¿Disponemos de infraestructura adecuada y espacios físicos que favorezcan el desarrollo integral de la infancia?

Hoy abordaremos tres elementos indispensables para alcanzar la tan anhelada calidad educativa.

El Juego

Para Johan Huizinga, autor del libro Homo Ludens, el juego es una manifestación instintiva y natural del ser humano. Huizinga afirmaba que el juego precede a la cultura.

Esta visión se complementa con la tesis del psicólogo suizo Jean Piaget, creador de la teoría del desarrollo infantil, quien destacó la importancia de una enseñanza adaptada. En su obra La psicología del niño, plantea que cada niño es un pequeño científico en proceso de descubrimiento. Propuso cuatro etapas del desarrollo cognitivo que siguen siendo pilares en la pedagogía moderna.

A través del método clínico, descubrió que los niños aprenden jugando.

Aunque el estudio del cerebro sigue en desarrollo, tanto Piaget como la neuroeducación coinciden en que cada niño crece y aprende de manera distinta.

Por ello, las pedagogías en el nivel preescolar deben diseñarse cuidadosamente, con herramientas y espacios que protejan el bienestar emocional, ya que el aprendizaje está vinculado a las emociones.

En consecuencia, se requieren recursos humanos capacitados en el uso de herramientas de la neurociencia aplicadas a la educación. Esto incluye la implementación de jardines escolares y espacios como los minigyms, que promueven el desarrollo integral.

Gilberto Soriano

La Actividad Física y el Ejercicio

Uno de los elementos indispensables en una escuela del siglo XXI es la promoción de la actividad física y el ejercicio. Esto no solo responde a los desafíos de la era digital y a la preocupación de la UNESCO por el tiempo excesivo frente a las pantallas, el sedentarismo y la mala alimentación, sino también a su impacto directo en el bienestar físico, mental y emocional de los niños.

Las investigaciones en neurociencia destacan que la actividad física y el ejercicio, practicados de forma constante, pueden modificar el cerebro. Estos cambios benefician el aprendizaje, fomentan la neuroplasticidad y estimulan la neurogénesis en el hipocampo, mejorando la memoria a largo plazo.

Además, se activan neurotransmisores claves para mejorar los déficits de atención, como la dopamina y la acetilcolina, lo que contribuye a reducir el estrés psicológico, tan perjudicial para el proceso de aprendizaje.

La actividad física y el ejercicio no son solo necesidades fisiológicas: son fundamentales para todos los procesos de enseñanza y para el ciclo de vida, siendo esenciales para el cuidado dentro del entorno escolar.

El Deporte

En nuestra cultura, el deporte suele asociarse con la competencia, las medallas y los espectáculos televisivos. Sin embargo, el rol del Estado con el deporte no es formar atletas ni ganar medallas, sino promover el desarrollo integral del ser humano, fomentar la cultura física y los hábitos saludables.

Como lo plantea el Dr. José Joaquín Puello, el deporte debe concebirse como una ciencia para el desarrollo humano. En el ámbito educativo, el deporte debe conjugar la integración del juego, la actividad física y el ejercicio. De esta manera, el deporte adquiere una nueva relevancia como herramienta formativa.

Cuando el deporte se estructura sobre estos tres pilares, de forma pedagógica, metodológica y organizativa, se convierte en un instrumento para el desarrollo nacional, al servicio de los mejores intereses del país.