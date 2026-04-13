Rory McIlroy gana el Masters por 2do. año seguido y se une Nicklaus, Faldo y Woods

Rory McIlroy vuelve a ser campeón del Masters, esta vez sin caer de rodillas en el green del hoyo 18 y llorar por haber logrado finalmente su sueño de toda la vida.

Eso no hizo que el domingo en Augusta National fuera más fácil.

McIlroy perdió una ventaja de seis golpes en el tercer asalto. Se quedó dos golpes detrás de dos jugadores, Cameron Young y Justin Rose, en una última ronda eléctrica. Y luego conectó dos grandes birdies alrededor de Amen Corner para unirse a una compañía más selecta.

Hace un año, su victoria en los playoffs sobre Rose convirtió a McIlroy en solo el sexto jugador en conseguir el Grand Slam en su carrera. Con otra chaqueta verde, McIlroy se unió a Tiger Woods, Nick Faldo y Jack Nicklaus como los únicos ganadores repetidos del Masters.

"Pensé que era muy difícil ganar el año pasado por intentar ganar el Masters y el Grand Slam, y luego este año me di cuenta de que es realmente difícil ganar el Masters", dijo McIlroy tras aguantar para una victoria por un solo golpe sobre Scottie Scheffler. "Simplemente increíble."

Como siempre, mantuvo a todos en tensión hasta el final.

Su wedge apenas superó la falsa parte frontal del par 5 del hoyo 15, un golpe que podría haber sido desastroso. Su putt desde detrás del green del 16 hizo un giro brusco pendiente hacia abajo a centímetros de salvar el par. Salvó el par con un chip difícil en el hoyo 17. Con una ventaja de dos golpes, su golpe de salida en el hoyo 18 se acercó más al fairway del 10.

"Diría que salir del tee del 18 sin saber dónde estaba mi bola fue el momento de mayor estrés", dijo McIlroy.

Golpeó un hierro 8 alrededor de los árboles hasta un bunker, se fue a 12 pies y realizó dos putts para bogey y un 71 bajo par. Alzó ambos brazos y cumplió una promesa.

"Mi mensaje de despedida el año pasado fue que estoy deseando volver y ponerme la chaqueta", dijo McIlroy en la entrega del trofeo. "No estaba del todo en lo cierto."

Por primera vez desde que Woods ganó dos veces consecutivas en 2002, fue el presidente de Augusta National — Hootie Johnson por Woods y Fred Ridley por McIlroy — quien tuvo que hacer los honores. "Todavía encaja", dijo McIlroy.