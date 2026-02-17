¿Cómo va el golf? Noticias cortas desde los fairways

Hola Fiebruses. Como es costumbre, de vez en cuando les traigo las principales noticias nacionales e internacionales en formato corto y de lectura rápida. Les recuerdo que para ampliar muchas de ellas, debe dirigirse a www.fiebreegolf.com. Arrancamos:

* Inicio agradeciendo a la Liga Quisqueya. Los dirigidos por Andrés Terrero, Wladislao Guzmán y su directiva iniciaron su temporada de juego 2026 con un gran evento realizado en Cayacoa, el cual fue dedicado a un servidor. Agradezco el gesto y las muestras de cariño demostradas por los miembros de la liga e invitados el torneo. Es un día que siempre llevaré en mi memoria. * Scheffler es una amenaza siempre. Definitivamente el tipo es un “come hombre”. Arrancó la última ronda del AT&T en Pebble Beach a ocho golpes del líder, y terminó segundo tras ronda de 63 goles, tres eagles incluidos. ¡Impresionante el tipo! * Anthony Kim en gran regreso al podio. Tras 16 años sin una victoria, con drogas, alcohol, intento de suicidio, alegatos de apuestas, y un rosario de cuentas más, el hombre triunfó en el torneo del LIV Golf que se jugó en Australia, enviando un real mensaje de resiliencia. * Anoten otro triunfo para Colin Morikawa. Tenía dos años y algo “sin ver a linda”, y se alzó con un espectacular triunfo en Pebble Beach. Tras culminar su ronda dio la primicia de que se había enterado ese mismo día que su esposa estaba embarazada, y por supuesto, más feliz no podía estar. * Charlie Woods fichado por Florida State University. El actual #21 del ranking juvenil de la AJGA se dirige a Miami y ya podemos imaginar lo felices que está el equipo, la universidad y el público local, pues eso garantiza que Tiger se dará su vueltecita por esos predios, y eso siempre es bueno. * Metro Country Club. Lo pusimos en @fierbedegolf en IG, y lo repito por aquí: hace tiempo que no veía a Metro en tan buenas condiciones. Tal como señalamos, las trampas aún necesitan un trabajito, pero en general, el campo está muy bien. * Don Frank Rainieri merece respeto. No sé de dónde sale, pero hay una campaña en contra de Don Frank y sus empresas a la que no le veo ni pies ni cabeza. Miles de personas tienen su sustento en las manos del Grupo Puntacana, y ni hablar de lo que ha hecho Don Frank por nuestro turismo, golf incluido. Esta apertura de las redes sociales ha hecho mucho daño, pues cualquier “boca de burro” tiene acceso a “un medio”. * Cayacoa Golf Club. El domingo jugué el campo y está muy chévere. Par de cositas en los greens (disparidad de gramas y velocidad), pero como siempre, Cayacoa le saca el aire a cualquiera. * Hay un movimiento fuerte para ponerle freno a lo que pasa en el Phoenix Open. Realmente a la gente se le ha ido la mano con la libertad que otorga este evento a los fans. Las imprudencias a la orden del día, y ya el jueguito no está siendo del agrado ni de los jugadores ni del tour. Y es que, hasta la belleza cansa! * Se está animando la agenda de eventos. Muchos torneos ya anunciando fecha, y eso es bueno pues permite programar con tiempo las agendas de otros torneos, y el presupue$to de los Fiebruses. * Redes: Sígannos en @fiebredegolf en Instagram, Facebook y X (Twitter).