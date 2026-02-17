Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

fiebre de golf

¿Cómo va el golf? Noticias cortas desde los fairways

El PGA Tour, el DP World Tour, la LPGA, el LIV y el golf local siguen generando noticias importantes para el deporte.

Tras 16 años, Anthony Kim vuelve a subir al podio tras su triunfo en el LIV Golf en Adelaida, Australia.

Félix OlivoSanto Domingo

Hola Fiebruses. Como es costumbre, de vez en cuando les traigo las principales noticias nacionales e internacionales en formato corto y de lectura rápida. Les recuerdo que para ampliar muchas de ellas, debe dirigirse a www.fiebreegolf.com. Arrancamos:

* Inicio agradeciendo a la Liga Quisqueya. Los dirigidos por Andrés Terrero, Wladislao Guzmán y su directiva iniciaron su temporada de juego 2026 con un gran evento realizado en Cayacoa, el cual fue dedicado a un servidor. Agradezco el gesto y las muestras de cariño demostradas por los miembros de la liga e invitados el torneo. Es un día que siempre llevaré en mi memoria. * Scheffler es una amenaza siempre. Definitivamente el tipo es un “come hombre”. Arrancó la última ronda del AT&T en Pebble Beach a ocho golpes del líder, y terminó segundo tras ronda de 63 goles, tres eagles incluidos. ¡Impresionante el tipo! * Anthony Kim en gran regreso al podio. Tras 16 años sin una victoria, con drogas, alcohol, intento de suicidio, alegatos de apuestas, y un rosario de cuentas más, el hombre triunfó en el torneo del LIV Golf que se jugó en Australia, enviando un real mensaje de resiliencia. * Anoten otro triunfo para Colin Morikawa. Tenía dos años y algo “sin ver a linda”, y se alzó con un espectacular triunfo en Pebble Beach. Tras culminar su ronda dio la primicia de que se había enterado ese mismo día que su esposa estaba embarazada, y por supuesto, más feliz no podía estar. * Charlie Woods fichado por Florida State University. El actual #21 del ranking juvenil de la AJGA se dirige a Miami y ya podemos imaginar lo felices que está el equipo, la universidad y el público local, pues eso garantiza que Tiger se dará su vueltecita por esos predios, y eso siempre es bueno. * Metro Country Club. Lo pusimos en @fierbedegolf en IG, y lo repito por aquí: hace tiempo que no veía a Metro en tan buenas condiciones. Tal como señalamos, las trampas aún necesitan un trabajito, pero en general, el campo está muy bien. * Don Frank Rainieri merece respeto. No sé de dónde sale, pero hay una campaña en contra de Don Frank y sus empresas a la que no le veo ni pies ni cabeza. Miles de personas tienen su sustento en las manos del Grupo Puntacana, y ni hablar de lo que ha hecho Don Frank por nuestro turismo, golf incluido. Esta apertura de las redes sociales ha hecho mucho daño, pues cualquier “boca de burro” tiene acceso a “un medio”. * Cayacoa Golf Club. El domingo jugué el campo y está muy chévere. Par de cositas en los greens (disparidad de gramas y velocidad), pero como siempre, Cayacoa le saca el aire a cualquiera. * Hay un movimiento fuerte para ponerle freno a lo que pasa en el Phoenix Open. Realmente a la gente se le ha ido la mano con la libertad que otorga este evento a los fans. Las imprudencias a la orden del día, y ya el jueguito no está siendo del agrado ni de los jugadores ni del tour. Y es que, hasta la belleza cansa! * Se está animando la agenda de eventos. Muchos torneos ya anunciando fecha, y eso es bueno pues permite programar con tiempo las agendas de otros torneos, y el presupue$to de los Fiebruses. * Redes: Sígannos en @fiebredegolf en Instagram, Facebook y X (Twitter).

Félix Olivo

