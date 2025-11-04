Noticias del golf en Cortitos desde los fairways

Hola Fiebruses. Aquí les traigo varias noticias del golf local e internacional en un Up and Down ampliado. Arrancamos:

(*) Cumplimos 12 años. Mañana harán 12 años desde la primera edición de este contenido. Agradezco la lectoría de todos ustedes pues son el pilar de esta sección, así como el soporte de nuestro editor Héctor J. Cruz. Gracias del alma. (*) Inauguran Las Igualas Golf Course. Son los primeros 9 hoyos pero es un gran paso, toda vez que ese campo estuvo en el limbo por más de una década, pero fue rescatado y puesto en marcha durante el pasado Cap Cana Golf Cup. Es un buen layout que sé que los Fiebruses disfrutarán. (*) Viene el Big 3 de Vistas. El “Members Day Big 3” será el 6 de diciembre y desde ya hay una gran algarabía alrededor de este evento que comanda mi hermano Franklin Frías junto a Magín Ferreiro, Wenchy Peralta, Jonathan Liriano, el profesor Yovanny Marte, y un gran equipo. (*) Acabó Waldo Aguasvivas. Rondas de 69 y 68 le dieron el triunfo en la tercera parada del Tour Juvenil celebrada en el Playa Dorada Golf Course. Ese es el score que deseo que logren nuestros juveniles, para que puedan competir más allá de los eventos de las islas. Mi sueño es verlos “tirando pa’lante” en escenarios grandes como el LAAC. (*) Por cierto el LAAC es en enero. El evento, que llega a Perú por primera vez, se jugará en el Lima Golf Club y como siempre los tres organizadores, The R&A, The USGA y The Masters Tournament, prometen un torneo de primera. (*) Este finde es el MITRE. El tradicional torneo, que ya celebra su edición número 18, va este fin de semana largo en La Cana Golf Club. La fiesta de cierre (Mitre Party), es nada más y nada menos que con el chileno Beto Cuevas, cantante líder de la afamada agrupación La Ley. ¡Qué bomba! (*) Si usted no ha jugado últimamente el Playa Dorada Golf Course , no sabe de lo que se pierde. El campo está en el mejor momento de sus últimos 20 años. Este gran diseño de Robert Trent Jones Sr. poco a poco ha sido renovado y hoy luce sus mejores galas. (*) Arma tu equipo para el Big Scramble Puerto Plata que va en enero. 10 y 11 de enero será el gran evento que cada año hacemos para el deleite de todos. ¡Vamos a iniciar un buen año con la Vieja Belén! (*) Son cosas mías, o el PGA Tour como que ha perdido interés. No veo la gente tan atenta a ese tour (ni a ningún otro). ¿Se ha desgastado para el público dominicano? Al parecer sí. (*) Sigue nuestro podcast. Busca Fiebre, The Podcast en YouTube, Spotify o Google Podcast, y no te pierdas las interesantes entrevistas que hacemos a personalidades de diferentes estamentos. (*) Copa Corrie. El interior se enfrenta a la capital en Punta Espada este finde, y ahí habrá “piña” de la buena. (*) Redes: @fiebredegolf en Instagram, Facebook y Twitter.