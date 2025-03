Los campos de golf más caros y opulentos del mundo

Hola Fiebruses. Siempre se ha hablado del alto costo que supone practicar nuestro deporte, y vamos a estar claros: el golf no es para todo el mundo (económicamente hablando), pues aparte del equipamiento, el deporte viene acompañado de costos agregados como el transporte, pago de los caddies, hoteles, etc. A eso agregue el costo de green fee y vemos como, en el año, el hobby puede costar una pequeña fortuna. Hoy les traigo cinco de los green fees más caros del mundo (con un sabor local), para que vean que lo que aquí se paga, a veces es “paja pa’ la garza”. La lista pertenece a campos ubicados entre los 100 mejores del mundo según golf.com. Veamos:

Kiawah Island Ocean Course, Kiawah Island, S.C. . Ranking mundial: 62. Costo de green fee: US$$650.00. Cuando reservas una cita en el famoso lugar sede de War by the Shore de la Ryder Cup de 1991, la cual se dice que cambió todo, es posible que sientas que se está gestando una batalla entre el golfista y el contable que llevas dentro. Te recomendamos que vivas un poco y dejes que el golfista que llevas dentro gane.

Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, California. Ranking mundial: 14 / Costo de Green Fee: US$625.00. En 2012, una mansión junto al mar detrás del green del hoyo 10 que alguna vez perteneció a Gene Hackman salió al mercado por 79 millones de dólares. Por esta cantidad uno podría jugar 126,400 rondas en el campo público más legendario de EEUU, eso sin el pago del caddie que es obligatorio y ronda los 155 dólares, reduciendo tus rondas a 101,282.

Ardfin, Isla de Jura, Escocia. Ranking mundial: 65 / Costo de Green fee: $£500.00 (aproximadamente US$615.00) No es un viaje fácil a Ardfin, en el extremo sur de una isla frente a la costa occidental de Escocia, y para la mayoría de los asalariados o cortos de presupuesto, no es una factura fácil de pagar. Para jugar el campo debes hospedarte en el hotel, donde las habitaciones cuestan $£1,600.00 por noche (aproximadamente US$1,900.00), con una estadía mínima de dos noches.

Kingsbarns, St. Andrews, Escocia. Ranking mundial: 86 / Costo de Green fee: $£418.00 (aproximadamente US$508.00). Ubicado en el Hogar del Golf (St. Andrews), este ingenioso campo diseñado por Kyle Phillips evoca el espíritu del golf escocés, pero el club opera según un modelo estadounidense, en el sentido de que no es tímido con sus tarifas. Eso sí: totalmente recomendado. Una gran experiencia de golf.

Cape Kidnappers, Te Awanga, Nueva Zelanda. Ranking mundial: 55 / Costo de Green Fee: $849.00 NZ (aproximadamente US$495.00). En una península escarpada con vista a la Bahía de Hawke, este impresionante diseño de Tom Doak abraza los acantilados, dando paso a vistas que valen millones de dólares por lo que el costo de green fee parece un pequeño precio a pagar.

En el país, de los campos públicos, el Teeth of the Dog es quizás el más costoso con un precio de US$550.00 + impuestos, pero como saben está en remodelación, y, considerando costos de temporada alta y baja, Corales y Punta Espada tienen el mismo costo, S$495.00 y US$395.00, respectivamente. Playa Grande está a otro nivel y no es abierto, pero para jugarlo debes hospedarte en el hotel y pagar el green fee de US$895.00 + Impuestos. (Datos cortesía www.golf.com)

