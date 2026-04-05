Lewandowski, el delantero que marca hasta sin querer

Llegó abrumado al primer entrenamiento de la semana en Barcelona, después de haber perdido la oportunidad de jugar el que seguramente hubiera sido su último Mundial, pero en un cuarto de hora en el Metropolitano, Robert Lewandowski, puso la Liga más cerca del Barça con un gol con el hombro.

El polaco, que finaliza contrato con los de Hansi Flick a finales de curso y tiene unas cuantas ofertas para decidir su futuro, a pesar de que en agosto cumplirá 38 años, es un nueve de raza, que puede deshacer una mala racha goleadora con un simple golpe de intuición, como ocurrió anoche.

Es la máxima de estar en el momento y en el lugar adecuados y en eso a Lewandowski no le gana nadie. Allí estaba cuando Joao Cancelo, otro de los grandes triunfadores de la noche madrileña, descosió una y dos veces a Thiago Almada, y para intuir hacia adonde iba a ir el rebote del disparo que rechazó el meta Juan Musso.

Fue con el hombro, cerca del escudo, para anotar un tanto que le daba una victoria muy importante al Barça. Trascendente para la suerte del campeonato y también para el carácter emocional de la eliminatoria de Champions que a partir del miércoles volverán a abrir Barça y Atlético de Madrid.

Nadie ha dejado escapar la Liga con siete puntos a ocho partidos

El triunfo del Barça sitúa a los de Flick con siete puntos de ventaja con ocho partidos por delante para jugarse, uno de ellos ante el Real Madrid, su inmediato perseguidor.

El dato estadístico señala que nunca en la historia del campeonato un líder con esa ventaja y a esas alturas del curso ha perdido el título.

El 1-2 de Lewandowski ha sido su tanto 117 desde que se enfundó la camiseta del Barça en el verano de 2022, el gol numero 301 desde que Flick se hizo cargo del equipo en julio de 2024.

En ese periodo los azulgrana han sumado 81 victorias, 10 empates y 16 derrotas, con un 76% de triunfos y 2,81 goles anotados por encuentro.

Lewy, a punto de entrar en el top diez de goleadores del Barça

Lewandowski, por su parte, se ha situado en el top once de goleadores de la historia del club en ese breve periodo de tiempo. Sus 117 tantos le sitúan a solo tres de los diez mejores goleadores de la historia del club.

A su alcance tiene a Josep Escolà (120), pero también a Carles Rexach y Patrick Kluivert, ambos con 122, y a Mariano Martín (129), Rivaldo y Samuel Eto'o (130). El máximo goleador de la historia de la entidad lo seguirá siendo por muchos años Leo Messi (672).

Desde la llegada de Flick, el polaco es el máximo anotador del equipo con 59 tantos en 88 partidos, seis más que Raphinha. Lamine Yamal (39 goles), Ferran (35) y Dani Olmo (20) conforman la lista de cinco máximos anotadores desde la llegada del técnico alemán.

Ocho partido ligueros y la Champions

En la recta final del campeonato, el Barça deberá afrontar cuatro partidos en casa: RCD Espanyol, Celta, Real Madrid y Betis; y cuatro como visitante: Getafe, Osasuna, Alavés y Valencia.

Además el Barça de Flick sigue vivo en Europa y jugará los cuartos de final de la Champions ante el Atlético de Madrid, quien ya eliminó a los azulgranas en la Copa tras un 4-0 en la ida para los de Simeone y un 3-0 para los catalanes en la vuelta.

Para ese esprint final, el Barça, que no podrá contar con Raphinha durante buena parte del mismo a causa de una lesión, necesitará contar con el instinto de Lewandowski, aunque sea para anotar goles sin querer, como anoche en el Metropolitano.