El Milán convierte abucheos en aplausos y recorta a 6 puntos la ventaja del Inter en la Serie A

AC Milan cambió de marcha en la segunda mitad para imponerse el sábado 3-2 al Torino y recortar a seis puntos la distancia con el líder de la Serie A, el Inter de Milán.

Tras un primer periodo apagado, el Milan marcó dos goles en el lapso de dos minutos para asegurar el resultado ante el Torino.

El Milan recuperó el segundo puesto de la clasificación con un punto de ventaja sobre el Napoli, que superó el viernes 1-0 al Cagliari. El Inter visita el domingo a la Fiorentina.

El Torino fue mejor en la primera mitad, aunque el Milan logró ponerse en ventaja a los 37 minutos con un gol espectacular del defensor Strahinja Pavlovic.

Un despeje dejó el balón a unos 25 metros, donde Pavlovic controló antes de sacar un disparo descomunal de media volea que se elevó y luego cayó justo entre el travesaño y la mano extendida de Alberto Paleari.

Giovanni Simeone igualó poco antes del descanso, cuando se escucharon algunos abucheos de los aficionados locales. Pero lo que sea que el entrenador Massimiliano Allegri les haya dicho a sus jugadores durante el intermedio surtió efecto, porque el Milan fue otro equipo.

Adrien Rabiot devolvió la ventaja al Milan al 54, al empujar con la rodilla un centro de Christian Pulisic, y Youssouf Fofana amplió la diferencia de la Rossoneri dos minutos después.

Hubo un cierre tenso en San Siro, ya que Nikola Vlasic descontó desde el punto penal después de que se determinara que Pavlovic había derribado a Simeone.

Tos ferina

A pesar de verse afectado por un brote de tos ferina, el Sassuolo sacó un empate 1-1 en casa de la Juventus.

El Sassuolo reveló el viernes que le había informado al organismo rector de la liga que uno de los miembros de su plantel tenía un caso confirmado de tos ferina y que otros cinco integrantes del equipo estaban aislados tras mostrar síntomas compatibles con la enfermedad.

No se revelaron las identidades de los afectados.

Kenan Yıldız adelantó a la Juventus el sábado a los 14 minutos, pero Andrea Pinamonti igualó al inicio de la segunda mitad.

La Juventus tuvo la oportunidad de llevarse el triunfo cuando se le concedió un penal después de que un cabezazo de Dusan Vlahovic golpeara en el brazo al defensor del Sassuolo Jay Idzes. Sin embargo, el cobro de Manuel Locatelli fue débil y centrado, y el arquero visitante Arijanet Muric lo atajó con facilidad.

La Juventus se mantuvo quinta en una apretada lucha por el cuarto puesto y el último boleto a la Liga de Campeones.

Hubo algunas noticias positivas para la Juventus, ya que Arkadiusz Milik hizo su esperado regreso tras una lesión. El delantero polaco ha estado fuera durante casi dos años tras una lesión de ligamentos de la rodilla en junio de 2024 y numerosos contratiempos en su recuperación.

Milik ingresó como suplente al 79, junto con Vlahovic, quien también regresó de una lesión y hacía su primera aparición desde noviembre.

Primera victoria en meses

Marco Giampaolo tuvo un debut soñado con la Cremonese, al conducir a su nuevo equipo a una victoria 2-0 de visita ante el Parma.

Fue el primer triunfo de la Cremonese desde principios de diciembre y permitió que el conjunto amenazado por el descenso igualara en puntos al Lecce, 17mo clasificado, que visita a la Roma el domingo.

Giampaolo reemplazó a Davide Nicola, quien fue despedido el miércoles.

El Parma se mantuvo en la mitad de la tabla, pero con apenas siete puntos de ventaja sobre la zona de descenso.