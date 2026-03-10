El Bayern y Atlético golean, Liverpool y Barcelona caen en la Liga de Campeones

Bayern Múnich y el Atlético de Madrid dieron pasos agigantados hacia los cuartos de final de la Liga de Campeones el martes con grandes victorias.

Liverpool y Barcelona todavía tienen trabajo por hacer.

Bayern aplastó al Atalanta por 6-1 aun sin su máximo goleador Harry Kane en la alineación titular. Y el Atlético hizo pagar al presionado técnico de Tottenham, Igor Tudor, su audaz decisión de dejar fuera al portero titular Guglielmo Vicario al ponerse 3-0 arriba en los primeros 15 minutos. El conjunto español finalmente ganó 5-2.

Liverpool tendrá que remontar una derrota 1-0 ante Galatasaray en el partido de vuelta de la próxima semana en Anfield y Barcelona necesitó el penal de Lamine Yamal con la última patada del partido para rescatar un empate 1-1 en el campo de Newcastle.

Incluso sin el prolífico Kane, Bayern prácticamente aseguró su lugar en los cuartos de final con una victoria clara en el campo del Atalanta.

kane en el banco

Kane solo estaba en condiciones de ir al banquillo y, en su ausencia, Michael Olise anotó dos veces. Serge Gnabry y Nicolas Jackson anotaron y también asistieron en goles. Josip Stanisic y Jamal Musiala fueron los otros anotadores por el campeón alemán.

Tottenham sufrió un inicio de pesadilla en Madrid, donde el portero suplente Antonin Kinsky fue sustituido apenas a los 17 minutos después de que sus errores garrafales derivaron en dos de los tres goles tempraneros del Atlético.

El técnico de los Spurs, Tudor, había optado por dejar fuera al titular Vicario, una decisión que salió terriblemente mal. Kinsky hacía su debut en la Liga de Campeones y su resbalón y mal despeje en el sexto minuto le dieron a Marcos Llorente la oportunidad de abrir el marcador.

Antoine Griezmann marcó el 2-0 para el Atlético antes de que Kinsky volviera a fallar en un despeje que le regaló el balón al argentino Julián Álvarez para que lo empujara a la red vacía.