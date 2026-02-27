Cibao FC visita a Salcedo FC el domingo en Jornada 8 de la Liguilla

El más ganador Cibao FC y el más joven Salcedo FC, se medirán este domingo a las 3:30 de la tarde en el estadio Domingo Polonia, en la jornada 8 de la Liguilla, de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), evento dedicado a la memoria del doctor José Rafael Abinader.

Los dos clubes cibaeños están dentro de la clasificación de la Liguilla, buscando avanzar a las semifinales, que jugarán el 1 contra el 4 y el 3 frente al 2.

Cibao FC ocupa la primera posición con 14 puntos, mientras que Salcedo FC comparte la segunda casilla con los Delfines del Este, ambos con 11 unidades.

Los 14 puntos de los dirigidos por Junior Scheldeur son productos de 4 victorias, 2 empates y una derrota.

El representativo de la Provincia Hermanas Mirabal suma 11 punto con 3 triunfos, 2 empates y 2 fracasos.

El onceno Naranja tiene 10 goles anotados, mientras sus porteros Miguel Lloyd, Edwin “Gato” Frías, Enzo Guzmán y Elián Beras solamente han permitido 6, para un saldo positivo de más 4.

Rivaldo Correa quien ha anotado 5 goles en los últimos 4 partidos, igualó con Ángel Pérez y ambos tienen 8 para el Cibao FC, Edwarlyn Reyes tiene 6, Julio César Murillo y Carlos Ventura 3, Javier Roces, Wilman Modesta, Walter Acuña, Julián Gómez y Leonardo Villalba 2.

Los goleadores de Salcedo FC tienen 10 goles anotados y su portería ha sido vulnerada en igual cantidad de ocasiones.

Los salcedenses tienen al líder goleador Daniel Jamesley con 18, Gastón Cosma tiene 6, Jairo Alegría 3 y con 2 Alejandro Carrera y Starling Alba.

Los dos clubes norteños se enfrentaron el 24 de enero en la Liguilla en el estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y el encuentro resultó un empate a 2 goles.

Los dos tantos del Cibao los anotó Edwarlyn Reyes y pos Salcedo hubo un autogol del propio Reyes y el otro por Cherry Wilson.

La jornada 8 de la Liguilla comienza el sábado cuando choquen Moca FC y el Club Atlético Pantoja, a las 6:00 de la tarde en el estadio Moca 85.

Además de Cibao FC y Salcedo FC, el mismo domino y a la misma hora, se enfrentan la Universidad O&M y los Delfines del Este, en el estadio Panamericano.