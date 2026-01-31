Cibao FC supera a O&M en la Jornada 4 de la Liguilla de la LDF

El delantero colombiano Rivaldo Correa anotó un doblete y Cibao FC se impuso a la Universidad O&M 4-2, en partido de la jornada 4 de la Liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF-2025-2026), celebrado en la bombonera de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, del evento dedicado al propulsor deportivo de esta disciplina doctor José Rafael Abinader.

El onceno naranja estuvo dominando el encuentro 4-0, pero los universitarios reaccionaron en los minutos finales para anotar 2 goles, pero no fueron suficientes para evitar la derrota.

Los goles del Cibao FC fueron anotados por Rivaldo Correa (2) y con uno Omar De la Cruz y Julio César Murillo. Por la O&M lo hicieron Sergio paredes y Ronaldino Caicedo.

Con el resultado los campeones defensores sumaron 3 puntos y ahora totalizan 7 unidades, igualando momentáneamente a los líderes de Moca FC.

La Universidad O&M perdió su tercer juego con un empate en las primeras cuatro jornadas de la Liguilla.

El primer gol del partido puso a Cibao FC en la delante, cuando al minuto 25 Reyvin De la Rosa cometió una falta sobre Miguel Muñoz que fue decretada penalti por el árbitro.

El goleador colombiano Rivaldo Correa cobró el penalti, enviando el balón hacia la derecha del portero Omry Bello, quien adivinó el trayecto del esférico, pero la potencia del zapatazo impidió que lo alcanzara para el 1-0.

Pero, Rivaldo correa no se hizo esperar y al minuto 30 aprovechó un desbalance de la defensa universitaria, Miguel Muñoz le sirvió el balón y lo depositó en el fondo de la red para el 2-0 de los locales.

Aunque Rivaldo estuco a punto a anotar el tercero de cabeza, ya no hubo más goles y así terminó la primera mitad.

En el minuto 57 el onceno naranja hizo su primer cambio, cuando entró a cancha Jean Carlos López y salió Yunior Peralta.

Doble sustitución hicieron los locales en el minuto 68 cuando entró el debutante colombiano Mateo Palacios y Cesarín Ortiz, saliendo Nano Muñoz y Víctor Minotta.

En el minuto 70 Julen Monterola llegó frente a la portería del Cibao FC con el balón y pateó con poder, pero el Gato Frías sacó si instintos felinos y realizó una atajada increíble.

Dos minutos más tarde, en el 72, apareció el tercero de los dueños de la casa, anotado por Omar De la Cruz, para poner el juego en goleada 3-0.

Cuando se jugaba el minuto 77 el míster del Cibao FC hizo sus últimos dos cambios, poniendo en cancha a Javier Roces y Angel Pérez, se fueron a la banca los autores de los goles, Rivaldo Correa y Omar De la Cruz.

En el minuto 83 llegó el cuarto para Cibao FC, cuando un tito de esquina dejó el balón suelto frente a la portería de Bello y Julio César Murillo no lo perdonó para el 4-0.

El gol de la honra para los estudiantes llegó al minuto 85, cuando Frías detuvo un bombazo de Julen Monterola, pero el balón quedó delante de Sergio Paredes, quien acababa de entrar a cancha y lo empujó hasta el fondo.

La O&M continuó achicando el marcador cuando al minuto 88 Ronaldinho Caicedo, quien presentó credenciales anotó el segundo para el 4-2.

Edwin “Gato” Frías recibió la confianza del Director Técnico Junior Scheldeur para proteger el arco naranja.

El colombiano Julio César Murillo portó el brazalete del Cibao FC ante la ausencia en el once inicial de Miguel “Pichi” Lloyd.

Completaron el onceno inicial, Josué Núñez, Ernesto “Che” Trinidad, Edwarlyn Reyes, Omar De la Cruz, Wilman Modesta, Miguel Muñoz, Yunior Peralta, Rivaldo Correa y Víctor Minotta.

Juan Maestre estuvo al frente la Universidad O&M ante la ausencia de José Aparicio y colocó a Omry Bello en la portería.

Completó los once primeros con Yoan Melo como Capitán, Josué Báez, Héctor Ramírez, Ányelo Gómez, Revino De la Rosa, Emmanuel Cuello, Gabriel Castillo, Jon Trincado, Julen Olasagasti y José Matos.

