LaLiga
Mbappe mantiene firme liderato en la tabla de goleadores de LaLiga
El crack francés lleva 21 anotaciones en lo que va de temporada.
Tabla de goleadores de la Liga española tras los partidos de este domingo en la 21ª jornada:
21 goles: Mbappé (Real Madrid)
14 goles: Muriqi (Mallorca)
11 goles: Ferran Torres (Barcelona)
9 goles: Budimir (Osasuna), Lewandowski (Barcelona)
8 goles: Cucho Hernández (Betis), Iglesias (Celta), Moleiro (Villarreal), Oyarzabal (Real Sociedad), Raphinha (Barcelona), Yamal (Barcelona)
7 goles: Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Duro (Valencia), Sørloth (Atlético de Madrid), Vanat (Girona)