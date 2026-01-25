Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Fútbol

LaLiga

Mbappe mantiene firme liderato en la tabla de goleadores de LaLiga

El crack francés lleva 21 anotaciones en lo que va de temporada.

Kylian Mbappé tras marcar el segundo gol de su equipo en el partido de la liga española entre el Villarreal CF y el Real Madrid CF en el estadio La Cerámica de Vila-Real el 24 de enero de 2026

Kylian Mbappé tras marcar el segundo gol de su equipo en el partido de la liga española entre el Villarreal CF y el Real Madrid CF en el estadio La Cerámica de Vila-Real el 24 de enero de 2026Jose Jordan/AFP

Avatar del Agencia AFP
Agencia AFPMadrid, España

Tabla de goleadores de la Liga española tras los partidos de este domingo en la 21ª jornada:

21 goles: Mbappé (Real Madrid)

14 goles: Muriqi (Mallorca)

11 goles: Ferran Torres (Barcelona)

Ferran Torres del Barcelona celebra tras anotar el cuarto gol en la goleada al Real Betis en La Liga el 6 de diciembre del 2025.

Ferran Torres del Barcelona celebra tras anotar el cuarto gol en la goleada al Real Betis en La Liga el 6 de diciembre del 2025.ap

9 goles: Budimir (Osasuna), Lewandowski (Barcelona)

8 goles: Cucho Hernández (Betis), Iglesias (Celta), Moleiro (Villarreal), Oyarzabal (Real Sociedad), Raphinha (Barcelona), Yamal (Barcelona)

Julián Álvarez reacciona durante el partido de la liga española entre el Club Atlético de Madrid y el RCD Mallorca en el estadio Metropolitano de Madrid, el 25 de enero de 2026

Julián Álvarez reacciona durante el partido de la liga española entre el Club Atlético de Madrid y el RCD Mallorca en el estadio Metropolitano de Madrid, el 25 de enero de 2026Pierre-Philippe MARCOU/AFP

7 goles: Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Duro (Valencia), Sørloth (Atlético de Madrid), Vanat (Girona)

Tags relacionados