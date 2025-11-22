Salcedo se impone 2-0 a los Delfines y clasifica a la liguilla de la LDF

El onceno representativo de Salcedo FC derrotó dos goles por cero a Delfines del Este en el estadio Domingo Polonia de la provincia Hermanas Mirabal. Con este triunfo, el equipo Salcedo se asegura un puesto en la liguilla de la LDF 2025-2026.

La primera mitad fue jugada con intensidad y con ocasiones de gol para ambos clubes. El resultado al descanso fue de empate sin goles.

En el segundo tiempo llegaron los goles para los locales. El uno por cero fue obra del goleador Daniel Jamesley al minuto setenta y uno tras un disparo rasante de fuera del área que nada pudo hacer Pedro Espinal, el arquero cetáceo.

En los minutos finales, Delfines lo intentó en múltiples ocasiones, pero se encontró con un Odalis Báez en estado de gracia que evitó el empate en más de una oportunidad para los visitantes.

Cuando se jugaba el tiempo agregado, apareció el colombiano Jairo Alegría para anotar un verdadero golazo por arriba de la anatomía de Espinal.

Con el triunfo, Salcedo llegó a treinta y un punto y alcanzó un cupo en la fase de liguilla de torneo junto a Pantoja y Cibao.