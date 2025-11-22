El Bayern remonta un 0-2 y golea liderado por Michael Olise

El Bayern se impuso este sábado por 6-2 al Friburgo -tras haber estado 0-2 por debajo en el marcador-liderado por un estelar Michael Olise, autor dos goles además de hacer tres pases para gol.

El Bayern se vio sorprendido en los primeros minutos del partido ante un Friburgo que trató de poner la pelota cerca del área de Manuel Neuer y logró generar algunas faltas y saques de esquina que le permitían explotar una de sus principales armas gracias a las virtudes de lanzador de Jan-Christian Beste.

En los primeros diez minutos se habían producido ya dos saques de esquina a favor del Friburgo. En el tercero Beste cobró raso al primer palo donde Mathias Ginter prolongó de tacón para que Yuito Suzuki marcara con un remate desde el centro del área.

Seis minutos después, en el 18, llegó en el segundo gol del Friburgo , otra vez en saque de esquina lanzado por Beste para que Johann Manzambi marcara de cabeza en el segundo poste,

El Bayern, que hasta ese momento había mostrado poco hacia adelante y no había logrado desarrollar su acostumbrada combinación cerca del área contraria, encajó el golpe y reaccionó pronto.

La primera alarma fue un cabezazo de Lennart Karl, a centro de Aleksandar Pavlovic en el 21 . Un minuto después, a pase de Michael Olise tras jugada individual, Karl no falló y marcó dentro del área de remate de pierna derecha.

A partir del gol de Karl el Bayern empezó a parecerse al Bayern de siempre y a meter al Friburgo dentro de su área, aunque las ocasiones no abundaban.