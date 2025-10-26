Dybala marca su primer gol en la liga desde febrero y Roma asciende a la cima de la Serie A

Paulo Dybala demostró que se ha recuperado completamente de su última lesión con un gol impresionante que le dio a la Roma una victoria por 1-0 en Sassuolo que envió a los Giallorossi a la cima de la Serie A con Napoli el domingo.

Fue el primer gol de Dybala en la liga italiana desde el 2 de febrero, poco antes de sufrir una lesión en el muslo que le puso fin a la temporada . El mediapunta, frecuentemente lesionado, también marcó en la Europa League entre semana .

El partido en Sassuolo fue el tercero de Dybala en la Serie A desde que el campeón del mundo argentino regresó de otra lesión esta temporada.

La Roma igualó al vigente campeón, el Nápoles, que venció al Inter de Milán por 3-1 el sábado. Ambos equipos tienen un punto más que el AC Milan y tres más que el Inter.

El Bolonia está un punto más atrás tras empatar 2-2 con la Fiorentina tras un partido de final. La Juventus podría igualar al Inter si gana a la Lazio el domingo.

La Roma sabía que podía alcanzar el primer puesto en puntos con una victoria, pero había perdido tres de sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones, aunque todas esas derrotas habían sido en casa, y el equipo de Gian Piero Gasperini había ganado todos sus partidos fuera de casa esta temporada.