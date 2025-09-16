Cibao FC se mantiene número 1 en Ranking de Clubes del Caribe

Cibao FC se mantuvo como el club número uno del Caribe, en el último Ranking de Clubes, dado a conocer por la Confederación Centroamericana y del Caribe de Fútbol (CONCACAF).

El onceno naranja suma 1068 puntos, para ser el club mejor clasificado de la zona del Caribe.

En el liderazgo que tiene el Cibao FC, tiene en segundo lugar al conocido Mount Pleasant, que juega en la Copa del Caribe y que tiene acumulado 1065 puntos.

Cibao FC tiene como Director Técnico a Junior Scheldeur y está dominando el Grupo B de la Caribbean Cup.

Cuenta además con jugadores como Miguel Lloyd, quien lleva el brazalete de Capitán, así como Jean Carlos López, Javier Roces, Ernesto “Che” Trinidad, Edwarlyn Reyes, Cesarín Ortiz, Wilman Modesta, Ángel Pérez, Carlos “Caballo” Ventura, Edwin Frías, Elián Ortiz, Enzo Guzmán y Abraham Mejía.

También visten de color naranja, Josué Núñez, Miguel Muñoz, Gabriel Peguero, Julián Gómez, Rivaldo Correa, Kleimar Mosquera, Julio César Murillo, Gonzalo Alarcón, Walter Acuña, entre otros.

Cibao FC tiene como artífice principal y presidente al ingeniero Manuel Estrella.

Seattle Sounders FC, campeones de la Leagues Cup, son el equipo con mayor progreso, mientras que Cruz Azul mantuvo el primer lugar en la más reciente edición del Ranking de Clubes de Concacaf (CCR).

El Índice de Ranking de Clubes de Concacaf califica a todos los clubes y ligas de la confederación. Los equipos suman puntos por resultados en partidos oficiales de liga doméstica, copas regionales y Champions Cup Concacaf.

Seattle Sounders FC entra al Top 10 tras ganar la Leagues Cup

Después de conquistar la Leagues Cup 2025, Seattle Sounders FC (1,213) subió doce posiciones hasta el noveno lugar general. El club estadounidense es también el que más mejoró en la clasificación de septiembre.

Seattle comenzará la Concacaf Champions Cup 2026 en los octavos de final como campeón de la Leagues Cup. Ganador de la edición 2022, el club buscará su segundo título de la CCC.

Olimpia asciende a la cima del ranking de Centroamérica

CD Olimpia (1,151) es el equipo mejor clasificado de Centroamérica en el puesto 39 general, subiendo seis lugares. LD Alajuelense (1,147) y CS Herediano (1,142) le siguen en el puesto 41 y 42 como segundo y tercer mejor equipo de la subregión.

Sporting San Miguelito de Panamá (1,079) y Aurora FC de Guatemala (1,062) fueron los segundos clubes con mayor progreso al subir 11 lugares hasta el 68 y 83, respectivamente.

AD Municipal Liberia de Costa Rica (1,069) y San Francisco FC de Panamá (1,059) subieron diez lugares, colocándose en el 73 y 85 de la tabla general.

Mount Pleasant sube ocho puestos y se convierte en el segundo mejor club del Caribe

Cibao FC (1,068) es el equipo mejor clasificado del Caribe, seguido por Mount Pleasant FA (1,065), que subió ocho posiciones en la tabla general.

El vigente campeón de la Caribbean Cup, Cavalier FC (1,046), aparece en tercer lugar de la región.

Plaza Amador derrotó al campeón centroamericano invicto

La mayor sorpresa de las últimas semanas llegó al inicio de la fase de grupos de la Copa Centroamericana, cuando el debutante #52 CD Plaza Amador logró un triunfo 2-1 sobre el #41 LD Alajuelense.

La victoria del club panameño significó la primera derrota en la historia del torneo para el bicampeón de la Copa Centroamericana, rompiendo una racha invicta que se extendía desde las ediciones 2023 y 2024.

Cruz Azul se mantiene en la cima del ranking de clubes Concacaf

El actual campeón de la Champions Cup, Cruz Azul (1,265), sigue como el mejor equipo de la región. Club América (1,238) aparece en segundo lugar, seguido por Inter Miami CF (1,238), Deportivo Toluca FC (1,237) y Columbus Crew (1,230).

Tigres UANL (1,225), Vancouver Whitecaps FC (1,224), CF Monterrey (1,216), Seattle Sounders FC (1,213) y Los Ángeles FC (1,208) completan el Top 10.