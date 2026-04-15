Ordenan investigar al hijo de Bolsonaro por difamación tras vincular a Lula con el narcotráfico

El juez del Tribunal Supremo brasileño Alexandre de Moraes ha ordenado la apertura de una investigación por presunta difamación contra el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y candidato presidencial, después de que acusase al presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva de cometer delitos relacionados con el narcotráfico y el blanqueo de dinero.

El caso se remonta a unos mensajes difundidos por Bolsonaro en los que vincula a Lula con el expresidente de Venezuela Nicolás Maduro, capturado en enero por las fuerzas de seguridad estadounidenses tras una operación especial en el país latinoamericano.

"Lula será denunciado. Se acabó el Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas y armas, lavado de dinero, apoyo a terroristas y dictaduras, elecciones fraudulentas", afirmó en un mensaje en redes sociales el pasado 3 de enero.

La Fiscalía ha defendido en su escrito que en la publicación, accesible para miles de usuarios, Bolsonaro "atribuye falsamente actos delictivos al presidente de la República de manera pública y humillante", según ha recogido el diario 'O Globo'.

La Policía Federal dispondrá de 60 días para llevar a cabo las investigaciones necesarias contra Bolsonaro, que por el momento no se ha pronunciado. Su padre ya prestó el pasado mes de febrero declaración desde la cárcel de Brasilia en la que se encuentra cumpliendo una pena de 27 años por el golpe de Estado, por un posible delito contra el honor tras comentarios parecidos en contra de Lula.

El expresidente defendió entonces que sus comentarios --tildó a Lula de "borracho" y "atracador", además de vincularle con el narcotráfico-- formaban parte de críticas políticas tras un acto de campaña del actual presidente durante las presidenciales de 2022 en la favela de Alemao, situada en la zona norte de Río de Janeiro.