Telemundo tomará medidas por presunto acoso sexual de El Divo contra Celinee Santos en reality

Luego de la denuncia de usuario de redes sociales sobre el presunto acoso sexual que sufrió la modelo dominicana Celinee Santos por parte del artista cubano Eduardo Antonio (El Divo) en el reality "La casa de los famosos 6", Telemundo informó a su audiencia que evaluará la situación y, en caso de comprobarse la agresión, tomará medidas.

Durante la gala de este martes, la actriz Laura Zapata, quien el lunes se convirtió en la octava eliminada de la competencia, expuso el sentir del público e hizo un llamado a la cadena para que el episodio no quede en el olvido.

Zapata relató que Santos estaba bailando con El Divo cuando la reina de belleza sintió su miembro viril y él luego presumió el acto con sus compañeros de equipo diciendo: "Ese es el viejito, mamá, que a ti te hace falta".

Asimismo, la villana de telenovelas mexicana recordó que en el posicionamiento El Divole confesó a Santos: "Si no hubiera salido del closet, te cojo".

"Todo lo que hizo esta semana es inaceptable que una televisora como Telemundo lo permita", señaló Zapata, quien pertenecía al cuarto de Santos.

A esto, el conductor del programa de telerrealidad Javier Poza anunció que los productores revisarán los videos del acontecimiento y sancionarán al cantante.

Santos, quien se coronó como Miss República Dominicana Universo 2024, se vislumbra como una de las finalistas del reality de convivencia que lleva 57 días de transmisión y donde restan apenas 13 participantes.

Esta no es la primera vez que en el formato creado por John de Mol. Se recuerda que Carlota Prado, participante de "Gran Hermano" España en 2017, denunció haber sido violada por su novio a la vista de producción mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Según BBC, José María López, con quien Prado mantenía una relación en el programa, la ayudó a irse a la cama. Cuando López se movió para iniciar un contacto íntimo, ella respondió "No, no puedo" y luego se desplomó en su cama. López está acusado de penetrarla mientras dormía en un presunto asalto que duró cinco minutos.

Por su lado, Prado se enteró de que había sido abusada cuando fue llamada al confesionario para presenciar la grabación.