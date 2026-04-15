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La República

Un hombre mata a su pareja a tiros en Neyba

Hasta mediados del pasado mes de maro se contabilizan 21 feminicidios y 20 huérfanos de estos crímenes, en el país.

Un total de 20 menores de edad han quedado huérfanos a causa de estos crímenes.

Un total de 20 menores de edad han quedado huérfanos a causa de estos crímenes.ARCHIVO/LD

Faustino Reyes DíazSANTO DOMINGO, RD

Una mujer murió de varios disparos propinados por su pareja en el sector Buenos Aires, en el municipio de Neyba, provincia Bahoruco.

El cadáver de Mariana Román fue llevado al hospital municipal, mientras se informó que el presunto agresor, solo identificado como Checo, fue detenido por la Policía.

Las muertes de mujeres a manos de parejas o exparejas no se detienen en República Dominicana. Hasta mediados del pasado mes de marzo se contabilizan 21 feminicidios y 20 huérfanos de estos crímenes. 

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