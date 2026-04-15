Recientemente fue celebrada la Cumbre Internacional Mujeres Admirables: Visión, Expansión y Propósito 2026, un encuentro que reunió en Bogotá Colombia a líderes de República Dominicana, Colombia, Estados Unidos y Guatemala, en un espacio de diálogo enfocado en liderazgo femenino, desarrollo personal y proyección profesional.

Como parte de la agenda, se desarrolló el panel de liderazgo “Mujer líder: entre las expectativas sociales y el llamado real”, desde donde se abordó los desafíos que enfrentan las mujeres al ejercer liderazgo en contextos de alta exigencia social.

El panel fue liderado por la especialista en comunicación estratégica, Claudia Agramonte desde República Dominicana, quien junto a Flor de los Santos, Sobeida Bautista y Aurelina Montas, bajo la moderación de Ana Lee abordaron temas que concentraron la atención de los que acudieron a la cita.

Durante su intervención, Agramonte planteó la comunicación como un eje estratégico del liderazgo, destacando la coherencia como base de la credibilidad y la importancia de sostener mensajes claros en escenarios de presión y toma de decisiones.

El liderazgo exige claridad interna para poder comunicar con dirección hacia afuera, expresó la experta.

La cumbre que se ha consolidado como una plataforma de encuentro para mujeres que impulsan cambios fue organizado por la Asociación Mujeres Admirables, que presidida la pastora Kenya Montero, quien dijo que cuando una mujer define su criterio, su voz deja de responder a expectativas y comienza a marcar camino.

La agenda incluyó además el panel “Mujeres que deciden, lideran y prosperan”, con la participación de Cindy Martínez, Camil Carpio, Yolenni Castillo y Jael Figueroa, moderado por Shagmia Pérez.

Asimismo, se hicieron conferencias a cargo de Krismeli Brito Padilla, Carolina De Lavarreda y Suge Imhoff, quienes compartieron perspectivas sobre liderazgo, crecimiento y de distintos ámbitos.